Friedenskirche blickt auf bewegte Geschichte zurück

Berlin. Der Weg durch das Tor an der Bismarckstraße 40 ist ein Schritt in eine andere Welt. Draußen tost der Verkehr, hetzen Fußgänger über die achtspurige Verkehrsachse, welche die Einkaufsmeile Wilmersdorfer Straße zerschneidet. Doch kaum haben sich die Eingangstore geschlossen, herrscht beschauliche Ruhe. Abgeschirmt von der Hektik, liegt im zweiten Hinterhof des Wohn- und Geschäftshauses die Friedenskirche Charlottenburg.

Ganz so still wird es am Wochenende nicht bleiben um das evangelisch-freikirchliche Gotteshaus: Von Freitag bis Sonntag feiern die rund 13o Baptisten das 120-jährige Bestehen der Kirche, in der sie seit 1921 ihr religiöses Zuhause haben. Geplant worden war der gotische Backsteinbau 1898 dagegen noch ohne konfessionelle Bestimmung. „Die Bauherren wussten, Freikirchen und Synagogen brauchen alle ungefähr dasselbe“, sagt Pastor Hendrik Kissel. Tatsächlich erfuhr die Friedenskirche im Laufe ihrer Geschichte viele Nutzungen. Als Erste kamen katholisch-apostolische Gläubige, die sie „Eben-Ezer-Kapelle“ tauften.

Doch schon zehn Jahre später gab es einen Besitzerwechsel, aus der christlichen Kirche wurde 1908 eine Synagoge. Von dieser Zeit zeugen Emporen, auf denen die Frauen saßen. Details aus der jüdischen Phase der Kirche sind aber kaum bekannt.

Warum zwischen 1918 und 1920 eine freikirchliche Pfingstgemeinde einzog, ist ebenfalls unklar. „Wahrscheinlich ist, dass es eine jüdische Auswanderungswelle gab“, meint Kissel. Gerührt hat den Pastor, was der Direktor der „Topographie des Terrors“ bei einem Besuch erzählte. Andreas Nachama hatte nach dem Krieg mit einem amerikanischen Freund an der Bismarckstraße die Synagoge gesucht, wo der aus Berlin stammende US-Soldat seine Bar-Mizwa erhalten hatte. Als die Männer auf die Kirchenruine stießen, trauten sie ihren Augen kaum. Kissel: „An den Kirchenbänken, so hat es Nachama erzählt, waren Davidsterne. Die waren die ganze Nazizeit über nicht entfernt worden.“

Vor sieben Jahren öffnete sich noch einmal ein Fenster in die Vergangenheit, als die Tochter des früheren russisch-baptistischen Pastors Max Ferber über 80-jährig wieder nach Berlin zog. Ferber hatte bis in die 40er-Jahre in den Räumen der Friedenskirche für rund 240 Fremdarbeiter gepredigt – die größte russisch-baptistische Gemeinschaft im Berlin dieser Jahre. Die Friedenskirche unter Pastor Rudolf Vogel ignorierte alle Verbote der Nazis, Vogel traute und taufte selbst Fremdarbeiter. „Wir vermuten, dass ein ranghoher Nazi in unserer Gemeinde seine Hand über sie hielt“, sagt Kissel.

Besucher sind oft enttäuscht, wie schmucklos die Kirche ist

Als Ferbers Tochter und Vogels Sohn nach dem Krieg heirateten, waren beide Pastoren allerdings inzwischen vom russischen Geheimdienst KGB verschleppt worden, sie starben im Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen. Viele Details der Geschichte kennt die heutige Gemeinde erst, seit in Moskau Archive geöffnet wurden und Ferbers Tochter vom Schicksal des Vaters und des Schwiegervaters erfuhr.

Architektonisch ist nur außen der alte Charme des Gotteshauses erhalten. „Wenn Menschen in die Kirche treten, sind sie oft enttäuscht, wie schmucklos sie ist“, weiß Kissel. Krieg und Wiederaufbau kosteten große Teile des historischen Dekors, ob über der Holzdecke noch Stuckreste übrig sind, weiß keiner. „Wenn man alte Fotos sieht, kommen einem die Tränen“, sagt der Pastor. Zwei Jahre nach seiner Berufung 2007 immerhin stiftete sein Vater, der Theologe und Künstler Helmut Kissel, für die Apsis ein 80 Quadrat­meter großes expressionistisches Gemälde. Es zeigt Jesus, der in Anspielung auf den Einzug in Jerusalem auf einem Esel durch das Brandenburger Tor reitet, gerahmt von Häusern aus der Umgebung der Kirche, die Geschichten mit Bezug zum Dritten Reich oder zum Judentum erzählen.

Kontakte ins Umfeld sind Kissel und der Gemeinde wichtig. In Kooperation mit dem Jugendamt kümmern sich Angestellte der Kirche um Sinti- und Romakinder aus dem Kiez. Im Spielhaus, einer Jugendeinrichtung mit großem Abenteuerspielplatz an der Schillerstraße, werden Berliner ebenso wie Kinder von Geflüchteten betreut. Seit Mai 2018 kümmern sich Kinder außerdem um Stolpersteine in der Nähe. Neben Radiogottesdiensten gibt es immer wieder Ausstellungen und Konzerte in der Kirche. Über die Grenzen Charlottenburgs hinaus bekannt sind der jährliche Oster- und der Weihnachtsgarten. Jährlich kommen zusammen 5000 Besucher.

Festprogramm: www.die-friedenskirche.de