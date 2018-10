Neue Ombudsstelle im Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf

Charlottenburg-Wilmersdorf. Bei der ehrenamtlich besetzten Ombudsstelle können vom Jobcenter betreute Menschen Anregungen, Kritik und Beschwerden anbringen. In Streitfällen wird die Ombudsperson versuchen, unbürokratisch zwischen den betroffenen Personen und dem Jobcenter zu vermitteln. „Das Jobcenter in Charlottenburg-Wilmersdorf geht Anregungen und Beschwerden selbst sehr engagiert nach", sagt Arne Herz (CDU), Stadtrat für Bürgerdienste, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten. Manchmal scheine es hilfreich, sich an eine unabhängige Stelle wenden zu können. Das könne der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ab sofort anbieten. "Neben der bezirklichen Clearingstelle mit ihrer sozialpädagogischen Beratung und Vermittlung haben wir damit eine gute Ergänzung im Jobcenter angesiedelt", so Herz.

Information

Ein Termin für die Sprechstunden am Dienstag von 9 bis 12:30 Uhr kann ebenfalls dienstags unter Tel. 0176-51 78 18 27 vereinbart werden.