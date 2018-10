Berliner Zoo schläfert älteste Elefantenkuh Tanja ein

Berlins ältester Elefant ist tot. Die Asiatische Elefantenkuh Tanja sei am Dienstag in einem mutmaßlichen Alter von 54 Jahren eingeschläfert worden, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Das genaue Geburtsdatum Tanjas ist demnach unbekannt, weil sie noch in der Wildnis gefangen worden war.

Den Entschluss zur Einschläferung begründete der Zoo mit dem Vermeiden von Leid: Tanja habe an Arthrose gelitten und zuletzt kaum noch eigenständig stehen können. Auf die Außenanlage habe sie es auch nicht mehr geschafft. Hinzugekommen seien allgemeine Schwäche, Probleme beim Sehen und Gewichtsverlust.

Tanja war die Leitkuh der kleinen Zooherde, die nun noch sechs Tiere zählt. Sie war 1974, im Alter von ungefähr zehn Jahren, aus dem Zirkus Krone in den Zoo gekommen. Nach Zoo-Angaben erreichte kein anderer Elefant in Berlin je Tanjas Alter.

