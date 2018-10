Standen vor verschlossenen Türen: Zwei Kunden vor der Postfiliale an der Kreuznacher Straße in Wilmersdorf

Post Postfiliale am Breitenbachplatz am Dienstag geschlossen

Wilmersdorf. Einen Hinweis am Rolltor vor der Postfiliale am Breitenbachplatz gab es nicht. Das Tor blieb auch um 10 Uhr noch geschlossen, so sehr die Kunden auch daran rüttelten oder klopften. "Machen die uns jetzt auch noch die Post dicht?", fragte eine Frau besorgt.

Bei der Pressestelle der Post in Berlin wusste man nichts von der Schließung, verwies aber auf die Postbank, die in diesem Fall der Hauptmieter der Filiale sei.

Auf eine Anfrage der Berliner Morgenpost bei der Postbank in Bonn erklärte Sprecher Hartmut Schlegel, dass der Betriebsrat für die Filial-Mitarbeiter der Postbank am Dienstag in Teilen von Berlin und Brandenburg eine Betriebsversammlung durchführe. Deshalb würden die Postbank-Filialen geschlossen bleiben.

Weiter schrieb Schlegel: "Die Postbank informiert mit Aushängen frühzeitig über Schließungen, Ersatzfilialen, veränderte Öffnungszeiten und den Zugang zu den Postfachanlagen." Die Frage, warum just am Dienstag keine Hinweis direkt am Rolltor der Filiale am Breitenbachplatz angebracht war, um die Kunden zu informieren, blieb indes unbeantwortet.