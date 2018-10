Entdeckungen beim Kiezspaziergang durch Alt-Charlottenburg

Charlottenburg-Wilmersdorf. Selbst wer schon lang in seinem Bezirk wohnt, wird bei den Kiezspaziergängen des Bezirksamts überrascht: Was gibt es für historische Gebäude im Kiez? Was hat sich auf einem bestimmten Platz zugetragen oder womit beschäftigen sich Menschen hinter sonst verschlossenen Türen?

Einmal im Monat führt einer der Stadträte durch ein Viertel der westlichen Innenstadt. „Reiseleiter“ des 202. Kiezspaziergangs am heutigen Sonnabend ist Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD), der die Tradition von seiner Vorgängerin Monika Thiemen übernommen hat. Der Ausflug beginnt in der Sammlung Scharf-Gerstenberg an der Schloßstraße. Von dort geht es durch Alt-Charlottenburg über den Sophie-Charlotte-Platz und den Witzlebenplatz zur katholischen Kirche St. Canisius.

Treffpunkt: Platz vor der Sammlung Scharf-Gerstenberg, Schloßstraße 70, Charlottenburg-Wilmersdorf, 14 Uhr (13. Oktober).

