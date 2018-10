Großes Interesse an Jobmesse Berlin

Gut besucht ist die Jobmesse am Salzufer am Sonnabend. Auch am heutigen Sonntag kann man sich dort informieren

120 Aussteller präsentieren sich an zwei Tagen in Charlottenburg. Daneben bieten sie auch zahlreiche Stellen an.

berlin. Anne Brunsberg war schon kurz nach der Eröffnung um 10 Uhr da. Bei all den Angeboten konnte sie sich gar nicht entscheiden, an welchem Stand sie sich zuerst informieren sollte. Die 31-Jährige aus Spandau macht nach einer Umschulung im November ihre Abschlussprüfung als Fachwirtin für Büro- und Projektorganisation – und hofft auf der Jobmesse Berlin, erste Kontakte für den Einstieg in ihren neuen Beruf knüpfen zu können. So wie sie nutzten am Sonnabend mehrere tausend Interessierte die Gelegenheit genutzt, um mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen.

Auch am heutigen Sonntag wollen 120 Aussteller – so viele wie noch nie – die Besucher in der Mercedes-Welt am Salzufer in Charlottenburg über Einstiegsmöglichkeiten in den Beruf und über Karrierechancen informieren. 5830 Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplätze werden auf der zweitägigen Messe angeboten, die ihr zehnjähriges Jubiläum in Berlin feiert.

Interesse am öffentlichen Dienst gezeigt

Anne Brunsberg war zum ersten Mal auf einer Jobmesse. „Ich würde sehr gerne als kaufmännische Ausbilderin im Bildungs- oder Gesundheitsbereich arbeiten“, erzählte sie. Dabei interessiert sie sich auch sehr für den öffentlichen Dienst. Mit guten Chancen: Allein die Landes- und Bezirksverwaltungen suchen jedes Jahr Tausende von neuen Mitarbeitern in Berlin.

Womöglich konnte Volker Rhinow, Geschäftsführer des Personalentwicklungsunternehmens „Qunit Human Resources“ der Spandauerin weiterhelfen. In der Hauptstadt vermittelt die Firma im Auftrag von Bundesbehörden, internationalen Unternehmen und der Berliner Wirtschaft qualifizierte Fach- und Führungskräfte im kaufmännischen Bereich. „Wir sind von Anfang an bei der Jobmesse mit einem Stand vertreten“, sagte der Personalvermittler. Die Zeiten hätten sich seither merklich geändert: „Vor zehn Jahren hatten wir viele geeignete Kandidaten, heute ist es ein Kampf um die Bewerber.“ Der Fachkräftemangel sei deutlich spürbar.

Beim Durchschlendern blieb Anne Brunsberg auch vor dem Gefangenentransporter der Berliner Justiz stehen. „Würden Sie einem Mörder ‚Guten Tag‘ sagen?“ war dort zu lesen. Die Kampagne wirkt offenbar: Am Stand herrschte ziemliches Gedränge. „Es interessieren sich viele Besucher für den allgemeinen Strafvollzugsdienst“, bestätigte Benjamin Oschmann. Er arbeitet in der Justizvollzugsanstalt Heidering und berichtet den Interessenten gern vom Berufsalltag. Nicht jeder sei dafür geeignet. Es sei wichtig, zu erfahren, was in diesem Job auf einen zukommt. „Karriere im Knast? Wir nennen es einen sicheren Job im Beamtenverhältnis“, wirbt ein Informations­-blatt um das dringend benötigte Personal für den Strafvollzugsdienst. Die Spandauerin Anne Brunsberg kann sich durchaus vorstellen, in der Justiz zu arbeiten, als Sachbearbeiterin etwa.

Zu den Ausstellern, deren Spektrum von der Hotellerie, Finanzdienstleistern bis hin zur Industrie reicht, zählen erstmals auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Der viertgrößte Arbeitgeber der Hauptstadt mit 14.400 Beschäftigten und einem Angebot von 240 Berufen richtet sich an Berufserfahrene und Berufseinsteiger, aber auch an Schüler und Studenten. Die Mitarbeiter am BVG-Stand konnten sich nicht über zu wenig Besucher beklagen. Andrang herrschte auch beim Zoll, der sich als „Talentsucher“ präsentierte. Dieses Mal auch dabei: Das Bade- und Freizeitparadies Tropical Islands in Brandenburg („Kollegen gesucht“). Am Stand von Phönix, einem Unternehmen, das Pflegedienste anbietet, war das Interesse geringer, dennoch fanden sich im Laufe des Sonnabends durchaus Interessierte ein.

Veranstalter zieht eine positive Zwischenbilanz

„Es war ein erster toller Messetag“, zog Stefan Süß, Geschäftsführer der veranstaltenden Werbe- und Messeagentur Barlag, eine positive Bilanz. „Das Interesse war groß. Viele konnten am Stand womöglich schon die Weichen für ihre berufliche Zukunft stellen.“ Die Aussteller berichteten von vielen qualifizierten Bewerbern, so Süß. Gut angenommen wurden auch die Tipps für die Bewerbung, etwa beim Bewerbungsmappencheck. Fachvorträge, Workshops und Coachings ergänzen das Angebot zur Orientierung.

Der Berliner Staatssekretär Alexander Fischer, der in Vertretung der Schirmherrin, Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke), ein Grußwort sprach, zeigte sich beeindruckt von der Bandbreite der ausstellenden Unternehmen. Die Jobmesse biete die tolle Möglichkeit, Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenzubringen. Aber nur faire Arbeitsbedingungen und gute Löhne seien der Garant dafür, dass Berlin qualifizierte Arbeitskräfte gewinnen könne, betonte Fischer.

Nicht nur Unternehmen aus Berlin präsentieren sich auf der Messe. Am weitesten reiste ein Aussteller aus Thailand an. Mit „It’s more than just a Job“ – „Es ist mehr als nur ein Job“ – wirbt das Unternehmen CLBS auch in diesem Jahr wieder um Mitarbeiter für eine telefonische Kundenbetreuung in Chiang Mai. Der Stand war gefragt. Eine 22 Jahre gelernte Handelsfachwirtin aus Berlin meinte: „Ich hätte Lust auf Neues und könnte mir vorstellen, ins Ausland zu gehen“. Zuvor hatte ihr eine Mitarbeiterin vorgeschwärmt, wie toll das Leben in Thailand sei.

Jobmesse Berlin Geöffnet Sonntag, 7. Oktober, 11 bis 17 Uhr, Mercedes-Welt am Salzufer 1, Charlottenburg, Eintritt frei. Infos: https://www. jobmessen.de/berlin/