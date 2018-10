Vollsperrung auf der Stadtautobahn A 100 am Wochenende

Berlin. Im Bereich des Autobahndreiecks Funkturm auf der Stadtautobahn A 100 in Fahrtrichtung Nord müssen tiefe Spurrillen beseitigt werden, die sich aufgrund der lang anhaltenden Hitze in diesem Sommer gebildet haben, teilt die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) mit. Eine Instandsetzung des Asphaltbelags sei dringend erforderlich, um im Hinblick auf die herbstlichen Witterungsbedingungen die Verkehrssicherheit in diesem Abschnitt zu gewährleisten. Nachdem bereits Anfang August erste Spurrillen abgefräst wurden, müssen nun weitere, später entstandene Spurrillen beseitigt werden.

Sperrungen verzögern Fahrt zum Flughafen Tegel

Zur Durchführung der Instandsetzungsarbeiten ist die Vollsperrung der A 100 in Fahrtrichtung Nord ab der AS Messedamm Süd von Sonnabend, 6.Oktober 2018, 9 Uhr bis Sonntag, 7.10.2018, 18 Uhr, erforderlich. Gleichzeitig wird in diesem Zeitraum auch die Verbindungsfahrbahn von der A 115 zur A 100 in Fahrtrichtung Nord gesperrt.

Die SenUVK bittet darum, den Bereich des Autobahndreiecks Funkturms großräumig zu umfahren und von der A 100 kommend die Abfahrten AS Konstanzer Straße, AS Hohenzollerndamm und AS Kurfürstendamm zum Verlassen der A 100 zu nutzen. Ab der Auffahrt AS Kaiserdamm ist die A 100 in Fahrtrichtung Nord wieder befahrbar.

Für eine Anfahrt zum Flughafen Tegel sollte mehr Zeit eingeplant werden.

Die Instandsetzungsarbeiten sollen spätestens am Sonntag beendet sein, sodass die Stadtautobahn zum Wochenbeginn vom Berufsverkehr wieder voll genutzt werden kann.

