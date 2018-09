Die Tauentzienstraße und der Kudamm waren am Sonntagabend aufgrund eines verdächtigen Koffers gesperrt.

Verdächtiger Koffer Nach Großeinsatz: Sperrung am Kudamm wieder aufgehoben

Berlin. Großsperrung am Kurfürstendamm. Grund für den Polizeieinsatz war ein herrenloser Koffer, der am Sonntagabend an der Ecke Joachimsthaler Straße gefunden wurde, wie die Berliner Morgenpost erfuhr.

Aktuell läuft am Kudamm ein Polizeieinsatz

Foto: Jessica Hellwig

Die Sperrung erstreckte sich von der Tauentzienstraße bis zum Kudamm. Auch der U-Bahnhof Kurfürstendamm war aufgrund des Einsatzes gesperrt. Entschärfer waren um kurz nach 19 Uhr vor Ort, ein Sprengstoffroboter untersuchte den Koffer und sprengte diesen. Gegen 19.20 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Dieser Roboter (rechts im Bild) untersuchte den Koffer

Foto: Iris Hesse

Während des Einsatzes wurden die Buslinien M19, M29, 109, 110, X10 und 249 umgeleitet.

( BM )