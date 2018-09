Art Week: Bikini-Haus zeigt eine Installation von Tina Winkhaus

Das Bikini-Haus beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder mit einem Projekt an der Art Week - mit einem Hotelzimmer der ganz anderen Art.

Charlottenburg. Dass man das zimmergroße Kunstwerk nicht mit Straßenschuhen betritt, erklärt sich angesichts der auf Hochglanz polierten Spiegel eigentlich von selbst. Vor dem Eingang werden aber zebragestreifte Puschen vergeben, mit denen es sich trefflich über den glatten Boden gleiten lässt.

Eine Welt voller verschiedener Perspektiven

Foto: Carolin Brühl

Ein bisschen gute Nerven braucht man schon, wenn man sich auf die Welt einlässt, die Tina Winkhaus in einem Raum im Bikini-Haus eingerichtet hat. Ringsum mit Spiegeln ausgestattet hat die Berliner Künstlerin unter dem Titel "Your Reality Is Not Mine" in Kooperation mit dem 25hours Hotel sowie dem Fashion Council Germany (FCG) einen Hotelzimmer der besonderen Art eingerichtet. Ein paar Pflanzen vervielfältigen sich im Boden und in den Wänden zu einem Dschungel, dazwischen hängen Fotocollagen und Bilder von Flamingos. Vielleicht eine Hommage an den Zoo, in den man vom Eingang des Zimmers blicken kann. Am Kopfende eines schwarzen Himmelbetts flattert in einer Videoinstallation ein Kanarienvogel verstörend nervös über einen großen Bildschirm.

Künstlerin Tina Winkhaus schwebt im Raum

Foto: Carolin Brühl

"Ich habe schon so viele Design-Hotels gesehen", sagt Tina Winkhaus. Aber da hänge halt mal ein Gemälde oder ein rosa Fahrrad an der Wand, sagt sie. In dem Zimmer, das sie geschaffen habe, werde jeder, der eintrete selbst Teil des Kunstwerks und müsse sich mit sich selbst beschäftigen. Ein anderer sehe niemals das, was man selber sieht, auf jeden wirke die Installation anders. Und in der Tat, wer ein paar Minuten durch die Spiegelwelt gleitet, hat den Eindruck, dass sich die Grenze zwischen dem Oben und Unten auflöst. Das Zimmer zieht dem Betrachter buchstäblich den Boden unter den Füßen weg. "Die Installation soll dem Betrachter auch nachhaltig im Gedächtnis bleiben", sagt Winkhaus.

Spiegelzelt von Tina Winkhaus

Noch nachhaltiger in Erinnerung bleiben soll das magische Zimmer einigen Menschen, die darin übernachten sollen. "Wir haben die Berliner Designerin Marina Hoermanseder und die Influencer Lena Lademann und Julian Daynov eingeladen, in dem schwarzen Himmelbett zu übernachten", sagt Bikini-Berlin-Chefin Antje Leinemann. Die Gäste sollen dann in ihren Social-Media-Kanälen über ihre Erfahrungen berichten. Auf diese Berichte darf man gespannt sein, denn auch die Video-Installation mit dem flatternden Kanarienvogel soll angeschaltet bleiben.

Wie aus ein paar wenigen Pflanzen plötzlich ein kleiner Urwald wird, kommt nur auf die Perspektive im Spiegelzimmer an

Foto: Carolin Brühl

Zu Tina Winkhaus

Die Künstlerin und studierte Fotografin verlegte 1999 nach abgeschlossenen Studien in München, London und New York ihren Lebensmittelpunkt nach Berlin. Winkhaus mischt bei der Inszenierung ihrer Werke das Private mit dem Publikum, Kunst mit Kommerz, fremdheit mit Vertrautheit. Sie gewann unter anderem den Annual Photography Award udn den International Portrait Photography Award.

Information

Das Spiegelzimmer ist als Beitrag zur Art Week vom 27. September bis 6.Oktober von 10 bis 20 Uhr im 2.OG zu entdecken. Am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, bleibt das Haus geschlossen. Der Eintritt ist frei.