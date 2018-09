Deutsche Wohnen-Deal in Westend doch nicht ausverhandelt

Verhandlungen über das Neubauprojekt der Deutschen Wohnen in Westend offenbar vorerst gestoppt

Bezirksamt wollte am Dienstag die Weichen für den Neubau der Siedlung Westend stellen. Offenbar gibt es aber doch noch Klärungsbedarf.

Westend. Die Verhandlungen zwischen der Deutschen Wohnen und dem Bezirksamt in dieser Woche sind dem Vernehmen nach doch nicht zum Abschluss gekommen. Nach Informationen der Morgenpost besteht offenbar nun doch weiterer Klärungsbedarf. Über die Gründe schweigt sich das Bezirksamt allerdings aus.

Herz prüft Zweckentfremdungsverbotsverordnung

Bereits in der vergangenen Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung hatte Charlottenburg-Wilmersdorfs Ordnungsstadtrat Arne Herz (CDU) angekündigt, die Vorschläge der Deutschen Wohnen hinsichtlich der neuen verschärften Zweckentfremdungsverbotsverordnung prüfen zu wollen. Diese erlaubt den Abriss von Wohnungen nur, wenn gleichzeitig Wohnraum zu vergleichbaren Mietpreisen geschaffen wird. Diese liegen bei den Bestandsmietern laut Deutscher Wohnen im Schnitt bei sieben Euro nettokalt pro Quadratmeter. In ihren neuen Wohnungen sollen sie jedoch neun Euro zahlen. Die Deutsche Wohnen will entlang von Dickens-, Scott- und Swiftweg 212 Wohnungen abreißen und dafür 580 neue bauen.

( PS )