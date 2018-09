Laut Polizei war unter anderem ein Porsche 911 Carrera an dem Rennen beteiligt (Archivbild)

Mehrere Porsche-Fahrer haben sich in Charlottenburg ein illegales Rennen geliefert. Passanten riefen die Polizei.

Illegales Autorennen Polizei stoppt Rennen von sechs Porsche-Fahrern in Berlin

Berlin. Mehrere Porsche-Fahrer haben sich in Charlottenburg ein illegales Rennen geliefert. Das bestätigte eine Polizeisprecherin der Berliner Morgenpost. Demnach waren bereits am 26. August gegen 18 Uhr sechs Sportwagen mit teils überhöhten Geschwindigkeiten und riskanten Fahrmanövern in dem Ortsteil unterwegs. Aktuell liefen entsprechende Ermittlungen.

„Die Fahrzeuge waren mit auffälligen Überholmanövern und hoher Geschwindigkeit im Bereich Kaiserdamm, Danckelmannstraße und Witzlebenplatz unterwegs“, sagte die Polizeisprecherin der Morgenpost. Das hätten Zeugenaussagen ergeben. „Ein Zeuge berichtete, dass ein Porsche so stark beschleunigte, dass die Reifen durchdrehten, er unternahm mehrere schnelle Fahrstreifenwehchsel.“ Fünf weitere Porsche-Modelle seien mit ähnlichem Fahrverhalten zügig hinterhergefahren. „Auch sie nahmen diverse spontane Spurwechsel vor, andere Verkehrsteilnehmer wurden wohl ausgebremst, die Fahrzeuge beschleunigten teils stark.“

Zeugen zufolge hätten Verkehrsunfälle nur durch schnelle Reaktionen anderer Verkehrsteilnehmer verhindert werden können. Der vorausfahrende Porsche sei am Ernst-Reuter-Platz geflüchtet und entkommen. Ein Streifenwagen habe die anderen fünf Fahrer stoppen können. Die Polizisten zogen fünf Führerscheine ein und beschlagnahmten die Autos.

Die Autos waren Leihfahrzeuge

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Porsche Cayenne Turbo, zwei Porsche 911 Carrera, einen Porsche 911 Targa, und einen Porsche Panamera Turbo. Zwei der Männer seien 28, zwei weitere 29 Jahre alt, ein Mann sei 42, heißt es von der Polizei. Bei zwei der Fahrer soll es sich laut „B.Z.“ um zwei "Werksfahrer" von Porsche handeln, die mit Mietwagen von "Porsche drive" gefahren seien. Bei "Porsche drive" können Kunden Porsche-Autos im Zeitraum zwischen drei Stunden und einer Woche mieten. Die Polizei bestätigte lediglich, dass es sich bei den beschlagnahmten Fahrzeugen um Leihfahrzeuge handelt.

Laut „B.Z.“ stehen die Autos noch immer auf dem Polizeigelände des Abschnitts 22 in der Charlottenburger Chaussee - dort sollen die GPS-Daten der Fahrzeuge ausgelesen werden.

Gegen die gestoppten fünf Fahrer habe die Polizei jeweils Strafanzeigen wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens gefertigt, teilte die Sprecherin weiter mit.

