Komödie am Kudamm feiert Premiere im Schiller-Theater

Hausherr Martin Woelffer eröffnet am Sonntag, 23. September, die Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater mit der Premiere von John von Düffels Dramatisierung des Filmerfolgs „Willkommen bei den Hartmanns“. Woelffer führt auch Regie und hat die Handlung von München in ein gutbürgerliches Haus nach Zehlendorf verlegt. „Nach den ersten beiden Voraufführungen haben wir vom Publikum ein positives Feedback bekommen", sagt er. Wie es sich für eine Generalprobe gehöre, patze die neue Technik noch manchmal. "Aber das bekommen wir bis zur Premiere in den Griff“, ist sich Woelffer sicher und fährt fort: „Ich bin besonders froh darüber, dass wir für die Inszenierung schon 14.000 Karten verkauft haben. Das Publikum ist neugierig auf unser neues Domizil und die Inszenierung“, freut er sich.

Zwei Welten prallen aufeinander

Bühnenbildner Stephan Fernau hat für die große Bühne des Schiller Theaters eine Villa entworfen, in der zwei Welten aufeinanderprallen: die des Geflüchteten Diallo, gespielt von Quatis Tarkington und der gutbürgerlichen Familie Hartmann. Während Mutter und Tochter (Gesine Cukrowski und Pia-Micaela Barucki) sich einig sind, dass es wichtig und richtig ist, Diallo aufzunehmen, begegnen Vater und Sohn Hartmann (Rufus und Jonathan Beck) ihm mit großer Skepsis.

Vogelhaus? Quatis Tarkington

Foto: Franziska Strauss

Was keiner von ihnen ahnt ist, dass Diallo, der ja aus einem völlig anderen Kulturkreis stammt, mit seinem ganz besonderen Blick die Probleme, die diese Familie hat, glasklar erkennen wird. Ein Gegengewicht zu den sehr bürgerlichen Hartmanns, die die Aufnahme des Geflüchteten vor eine große Herausforderung stellt, sind die durchgeknallte Heike (Marion Kracht) sowie der tiefenentspannte Assistenzarzt Tarek (Mike Adler), der wegen seiner dunklen Hautfarbe schon des Öfteren Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht hat und der findet: „Das Boot ist nicht voll, das Boot ist bunt. Bunter als du denkst. Und die Frage ist doch, wohin rudern wir? In die Zukunft oder die Vergangenheit? Rudern wir irgendwohin oder nur weg oder gar nicht…?“

Information

Das Stück ist bis 28. Oktober 2018 im Schiller-Theater zu sehen. Karten gibt es ab 13 Euro. Vorbestellungen unter (030) 88 59 11 88 oder unter www.komoedie-berlin.de

( caro )