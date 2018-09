Rumpelstil: „Es ist jedes Jahr wieder ein Kick“

Berlin. Einmal im Jahr sieht die Waldbühne aus wie ein Spiegel des Sternenhimmels. Die Berliner Band Rumpelstil tritt am 22. September mit ihrem Taschenlampenkonzert vor Tausenden Familien auf. Zum 20. Mal – die Mitglieder können es selbst kaum glauben. Normalerweise sind sie zu viert, außer Gründer und Gitarrist Jörn Brumme, Sängerin Blanche Elliz und Keyboarder Peter Schenderlein gibt es noch Schlagzeuger Max Vonthien, der beim Interview nicht dabei sein konnte. Ein Gespräch über die Magie der Waldbühne, die Wichtigkeit von Erneuerung und 70 Jahre Luftbrücke.

Was ist das für ein Gefühl, wenn die vielen Taschenlampen gleichzeitig angehen?

Peter Schenderlein: Wir haben den schönsten Platz auf der Bühne. Es ist jedes Jahr wieder ein Kick, wenn die Lichter angehen. Es verschlägt einem die Sprache.

Jörn Brumme: Man kriegt so etwas mit keiner Computeranimation hin. Taucher, die nachts tauchen und das leuchtende Plankton sehen, haben ein ähnliches Erlebnis. Ein großer optischer Moment.

Blanche Elliz: Und man kriegt das nur mit Taschenlampen hin. Es heißt ja auch Taschenlampenkonzert.

Jörn Brumme: Handy-Lampen haben keinen Strahl. Man kann damit sozusagen nicht „Funzeln“. Wir machen mit den Taschenlampen akrobatische Spiele, um die Handys in dem Moment zu verdrängen. An-aus-an-aus-an-aus – das geht eben nur mit Taschenlampen. Und wir glauben, Handys wird es irgendwann nicht mehr geben, Taschenlampen für immer.

Was ist das Tolle an der Waldbühne?

Blanche Elliz: Das Publikum sieht sich gegenseitig mit den Taschenlampen. Und wir sehen das ganze Publikum. Die Steilheit der Ränge macht viel Atmosphäre aus.

Jörn Brumme: Diese Energie ist unglaublich. Die Waldbühne ist wirklich eine der schönsten Bühnen in ganz Deutschland überhaupt. Weil wir im Innenraum keine Bestuhlung aufbauen, kommen zu unserem Konzert 20.000 Zuschauer. Natürlich hat sie auch eigene Gesetze. Du kannst nicht spielen wie am Lagerfeuer. Du hast Licht, Choreografie und Tontechnik.

Peter Schenderlein: Vor Kurzem sind wir einmal in Mexiko aufgetreten. Wir spielen sonst noch in Dresden, Frankfurt am Main, Essen, Leipzig und auf Usedom. In Bonn sind wir vor dem Poppelsdorfer Schloss aufgetreten und letztens an einem ganz besonderen Ort: in Koblenz am Deutschen Eck. Das war spektakulär. Unsere Bühne stand direkt am Rhein auf der Ecke.

Wie alt sind die Kinder, die kommen?

Blanche Elliz: Damit sie alles wirklich miterleben und auch mitmachen können, sollten sie mindestens sechs oder sieben sein, würde ich sagen. Aber manche Eltern bringen auch die jüngeren Geschwister mit, und die schlafen dann zwischendurch eben eine Runde.

Jörn Brumme: Unsere Philosophie ist, dass natürlich alle kommen können. Wir wissen, dass sich jeder aus dem Konzert sein eigenes wichtiges Erlebnis herauszieht. Ein Vierjähriger hält seine Taschenlampe für das Wichtigste der Welt: Dass er Licht machen kann, dass er damit unter die Bank leuchten kann, dem Papa ins Nasenloch oder runter auf die Bühne. Ein Zwölfjähriger hört natürlich schon etwas ganz anderes heraus, versteht die Texte ganz anders. Wir haben sogar Gruppen von Siebzigjährigen, die mit Bussen kommen. Die sind nicht auf die Taschenlampen scharf, sondern freuen sich darüber, wie die unterschiedlichen Generationen Spaß haben. Die Älteren sitzen meistens am oberen Rand der Waldbühnen-Tribüne. Das soll der schönste Platz sein.

20 Jahre Taschenlampenkonzert – haben Sie so eine lange Zeit erwartet?

Blanche Elliz: Nein, wir sind jedes Jahr aufs Neue froh, dass es so erfolgreich ist. Wir erneuern das Repertoire, wo wir können. Wir tauschen jedes Jahr Lieder aus. Wir hätten tausendmal mehr Lieder zur Verfügung, als wir in der Waldbühne spielen können.

Peter Schenderlein: Wenn wir den Start 1998 mit jetzt vergleichen, hat es sich schon verändert. Denn die Elterngeneration hat sich ja auch verändert.

Jörn Brumme: Wir haben hier eine Ministerin in unserer Band. Das ist die Erneuerungsministerin Blanche Elliz. Sie kann es nicht ertragen, wenn man drei Jahre hintereinander das gleiche spielt. Sie setzt damit alle unter Stress (lacht). Wehe, es gibt Routine irgendwo, dann wird sie zur Furie.

Blanche Elliz: Nein, im Gegenteil (lacht). Das stimmt so nicht, ich inspiriere euch einfach.

Peter Schenderlein: Wir ziehen das richtig durch. Zum Beispiel spielen wir in Vorbereitung auf die Taschenlampenkonzerte immer zehn Tage an der Ostsee und jeden Tag ein anderes Repertoire. Aus diesem Pool ziehen wir dann unsere Lieder für das Taschenlampenkonzert.

Waldbühne, Sonnabend, 20 Uhr. Es sind noch Tickets an der Abendkasse erhältlich.

Mehr zum Thema:

Alle wichtigen Infos zum 20. Berliner Taschenlampenkonzert

Taschenlampenkonzert: Mit der Morgenpost in die Waldbühne