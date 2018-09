Büros statt Hotel und eine neue Fassade für das Kudamm-Eck

Charlottenburg. Noch thront der Schriftzug des Swissôtel auf dem Dach des Kudamm-Ecks. Wenn das zur Accor-Gruppe gehörende Luxushotel Ende November auszieht, wird er wohl verschwinden. Nicht die einzige Veränderung, die an dem markanten Gebäude an der Ecke Kurfürstendamm und Joachimsthaler Straße ansteht. Im Frühjahr veräußerte der Erbauer Hans Grothe zu gleichen Teilen an die Düsseldorfer Centrum-Gruppe und den Frankfurter Investor RFR. Die neuen Eigentümer gaben nun im Bauausschuss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Charlottenburg-Wilmersdorf ihre weiteren Pläne für den Zehngeschosser mit insgesamt 37.000 Quadratmetern Nutzfläche bekannt.

Der Mietvertrag des Swissôtel wurde auf Wunsch der Accor-Gruppe vorzeitig beendet, sagte Centrum-Geschäftsführer Peter Knopf. Mit C&A wolle der andere Hauptmieter jedoch bleiben, wenn auch seine Fläche halbieren. Teile des Untergeschosses und insbesondere den von der Joachimsthaler Straße aus gesehen hinteren, östlichen Bereich wolle das Bekleidungskaufhaus abgeben. Hier sollen zwei weitere Läden einziehen. Daher sei ein Umbau auch der Fassade notwendig.

Neue Eingänge und eine Glasfassade

Denn die sage: Hier ist nur ein Kaufhaus drin, so Kai Ritzke vom Architekturbüro Gerkan, Marg & Partner (gmp), der 20 Jahre nach dem Bau nun auch für die Umgestaltungspläne verantwortlich ist. Der Eingang am Kurfürstendamm, der sich über drei Geschosse erstreckt und damals auf Wunsch von C&A entstanden sei, habe nach heutigen Gesichtspunkten ein „überdimensionierter Rahmen“. Er soll durch deutlich dezentere links und rechts davon ersetzt werden. „Jeder Mieter soll in irgendeiner Form gleichberechtigt zeigen können, dass er hier einen Laden hat“, so Ritzke weiter. Der westliche Eingang soll C&A vorbehalten bleiben. Den östlichen sollen sich die beiden übrigen Mieter wahrscheinlich teilen.

Außerdem soll die Fassade des Erdgeschosses und der ersten Etage umgestaltet werden. Aus dem eingeschossigen soll ein zweigeschossiger, durchgehend verglaster Sockel werden. Es sei die Anpassung an die übrige Architektur, die dort in den vergangenen 20 Jahren entstanden ist, so Ritzke. „Es ist der Versuch mit möglichst geringen Eingriffen und den gleichen Mitteln wie damals ein bisschen zu modernisieren.“ Ferner soll die LED-Wand energieeffizient nachgerüstet werden, ergänzte Knopf. Das darüber auf dem vorspringenden runden Eck des Sockels thronende Figurenensemble „Das Urteil von Paris“ von Markus Lüpertz habe man leider nicht erwerben können. Voreigentümer Grothe wolle es demontieren lassen.

Zwar führen die Centrum und RFR nach eigenen Angaben bereits Vermietungsgespräche. Einen Bauantrag gebe es jedoch noch nicht, so Charlottenburg-Wilmersdorfs Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne). Die Skizzen, anhand denen die Pläne im Ausschuss zwar öffentlich erläutert wurden, wollen die Eigentümer erst nach der Abstimmung mit der Politik an die Presse geben.

Pläne könnten Thema im Baukollegium werden

Die Resonanz im Ausschuss fiel zwar nicht durchweg negativ, wohl aber verhalten aus. Einzig der FDP-Fraktionsvorsitzende Felix Recke begrüßte die Planung ausdrücklich. Allerdings wünschte er sich, bei der Auswahl der Mieter auf eine Durchmischung zu achten und „nicht das vierte schwedische Einkaufsparadies einziehen lassen.“ Zu den Interessenten wollten sich die Eigentümer nicht äußern.

Hinsichtlich der Umgestaltung der Fassade plädierte der stadtentwicklungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Wolfgang Tillinger, für eine Abstimmung im Baukollegium. Mit dem auf der anderen Straßenseite liegenden Gloria-Berlin wurde dort bereits ein anderes Projekt unter Beteiligung der Centrum-Gruppe mehrfach kritisch diskutiert. Vor diesem Hintergrund sei es „völlig abwegig zu sagen, das passt jetzt von vornherein“, so Tillinger weiter. Stadtrat Schruoffeneger wolle es beim nächsten Treffen mit der Vorsitzenden des Gremiums, Senatsbaudirektorin Regula Lüscher, zur Sprache bringen.

Neben dem Einzelhandel in den unteren Etagen soll auf der bislang vom Swissôtel genutzten Fläche nach aktuellem Planungsstand Büros einziehen. „In diesem Gebäude finde ich das nicht allzu falsch“, griff Schruoffeneger die Kritik des Linken-Fraktionsvorsitzenden Niklas Schenker auf. Der Bedarf nach Büroflächen in der City West sei riesig, so der Stadtrat. Und eine Wohnnutzung könne er sich kaum vorstellen. „Dann würden wir eher in die Debatte von Abriss und Neubau laufen.“ Ferner sei planungsrechtlich Wohnen dort derzeit nicht möglich. Centrum-Geschäftsführer Knopf gab außerdem an, dass Gebäude langfristig im Bestand halten zu wollen.