Wie "Fair Trade" ist Charlottenburg-Wilmersdorf?

Charlottenburg-Wilmersdorf. Im November bekommt ganz Berlin den Stempel „Fair Trade Town“ aufgedrückt. „Wir sind da jetzt einfach vorgeprescht, weil es absurd ist, wenn zwar der politische Wille geäußert wird, aber nicht einmal die landeseigenen Betriebe wie Messe und BVG oder die Stadt- und Bezirksverwaltungen mit gutem Beispiel vorangehen und umstellen“, sagte Stadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne), Leiter des Stadtentwicklungsamtes in Charlottenburg-Wilmersdorf, bei der offiziellen Vorstellung des Kataloges am 10. September. Keine Überraschung also, dass Schruoffeneger zunächst vor der eigenen Haustüre kehren wird, eine von drei an Oberschulen gegründete Schülerfirmen wird in den Dienstgebäuden eine Ausgabestelle für fair gehandelten Kaffee, Tee, Orangensaft, Kakao und Schokoladenprodukte betreiben.

9000 "Möhrchenhefte" in den Schulen verteilt

Einige der Maßnahmen des Konzeptes, dessen Beschlussfassung demnächst auch der Bezirksverordnetenversammlung zum Abnicken vorgelegt wird, laufen oder liefen schon. Zur Leichtathletik-EM, als der Breitscheidplatz zum bunten Siegerehrungs-Satelliten umfunktioniert wurde, waren Fair-Trade-Akteure und Bezirk mit einem Stand vertreten, um über unter fairen Bedingungen hergestellte Sportartikel zu informieren. „Das lief sehr gut“, sagte Lidia Perico von der Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung und internationale Projekte (BNE). Bereits zum zweiten Mal wurden zum Schulstart den Drittklässlern das „Möhrchenheft“ ausgehändigt – ein Hausaufgabenheft mit vielen Informationen und Tipps zum Thema. Im vergangenen Jahr wurden 2700 Exemplare für den eigenen Bezirk aufgelegt, jetzt wurden 9000 Möhrchenhefte an den Grundschulen von bereits vier Bezirken verteilt. „Die Organisation obliegt aber immer noch uns“, so Schruoffeneger.

Die Klasse 4b der Ludwig-Cauer-Grundschule freut sich über das aktuelle Möhrchenheft.

Foto: José Bigott-López

Der Bezirk möchte also seine Vorbildfunktion nutzen, um den Fair-Trade-Gedanken im Sinne einer nachhaltigen und gerechten Welt in den Köpfen der Bevölkerung zu verankern. „Es ist schon so wie mit dem steten Tropfen, der den Stein höhlen soll“, gibt Schruoffeneger zu. Aber wer eben die Empathie für menschenunwürdige Arbeitsbedingungen wecken und Fragen wie „Wo kommt meine Hose eigentlich her?“, „Was konsumiere ich?“ und „Wie kann ich durch mein Kaufverhalten Dinge mitbestimmen?“ provozieren möchte, der müsse – sinngemäß – eben wenigstens den Hahn aufdrehen. „Ereignisse wie die abgebrannte Textilfirma in Bangladesh und ein T-Shirt-Preis von 2,50 Euro müssen miteinander verknüpft werden, genauso wie Kinderarbeit und fehlende Schulbildung“, fordert Schruoffeneger.

Fair gehandelte Produkte auch im Kudamm-Karree

Einige dickere Tropfen sind schon auf den Stein gefallen. Investor Cell Bauwelt lässt sich bei der Neukonzipierung des Kudamm-Karrees auf die Fair-Trade-Schiene ein. Mit der geplanten Edeka-Filiale am Henriettenplatz stünde der Bezirk in Verhandlungen bezüglich eines Sortiments fair gehandelter Produkte und auch mit der BVG-Tochter Urbanes, die zum Beispiel am Olivaer Platz, am Lehniner Platz und am ICC-Busbahnhof jeweils einen Imbiss-Pavillon betreiben will, befände man sich in der „Schlussrunde“ der Gespräche. „Die wollen gerne, sind aber bei der Umsetzung auf unsere Hilfe angewiesen“, erklärte Schruoffeneger. Auch unter der Rubrik „Sondernutzung Straßenland“ bestünde Spielraum. „Angebote auf hauseigenen Veranstaltungen müssen zu 100 Prozent dem Handlungskonzept folgen. Bei privaten Straßenfesten wäre die Regelung natürlich weicher zu gestalten.“

Protestaktion bei Neueröffnung von Primark am Zoo

Anlässlich der Fairen Wochen, die am Freitag begonnen haben, wird auch der Bezirk wieder aktiv. In den Eva-Lichtspielen, Blissestraße 18, wird am Samstag, 29. September, ab 10.30 Uhr der Dokumentarfilm „Kaufen für die Müllhalde“ gezeigt. Und am Freitag, 19. Oktober, ist anlässlich der Eröffnung der Primark-Filiale am Bahnhof Zoo um 17 Uhr eine Protestaktion geplant. Überschrift: „Nähen bis zum Umfallen“. Noch im September können sich Schulen für den Erhalt eines kostenlosen Ballnetzes mit vier fair gehandelten Fuß-, vier Hand- und zwei Volleybällen bewerben. „Da folgt die Ausschreibung in Kürze. Allerdings werden wir das wohl an entsprechende Projekttage koppeln“, sagte Schruoffeneger. „Die Kinder sollen schon wissen, warum sie die Bälle bekommen.“