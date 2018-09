Brand in Berlin Kleintransporter in Wilmersdorf in Flammen

In der Sächsischen Straße in Wilmersdorf brannte in der Nacht zu Donnerstag ein Kleintransporter. Die Feuerwehr rückte an und konnte die Flammen schnell löschen, verletzt wurde niemand. Nach ersten Angaben von vor Ort hatte zuvor jemand die Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und einen Gegenstand hineingeworfen. Die Polizei ermittelt.