Hat eine Familie, ist Stadträtin in Charlottenburg-Wilmersdorf und politisch aktiv: die SPD-Politiker Heike Schmitt-Schmelz unter dem Sternenhimmel im Rathaus Charlottenburg

Die Veranstaltungsreihe "Feminale" richtet sich an Frauen in Leitung und Verantwortung und an alle, die sich auf dem Weg befinden.

Feminale Wie Frauen ihren Weg in der Gesellschaft finden

Charlottenburg-Wilmersdorf. Nicht immer hängt der Himmel voller Sterne: Heike Schmitt-Schmelz weiß, wovon sie spricht, wenn sie von Herausforderungen redet: Die SPD-Politikerin kann aus erster Hand berichten, was es bedeutet, eine Familie zu haben, sich beruflich zu engagieren und auch politisch Verantwortung zu übernehmen. Eine Situation, vor der sich viele Frauen scheuen. Schmitt-Schmelz spricht deshalb zum Auftakt der diesjährigen ‚Feminale‘ über ihren Alltag und die täglichen Entscheidungen, die ihr Leben prägen. Thema des ersten Abends der Feminale wird deshalb sein: „Spannungsbogen: Beruf-Familie-Politik, wie geht das?“

Mit persönlicher Führung auf den Rathausturm

Die Veranstaltungsreihe der VHS City West steht in diesem Jahr unter dem Motto „Standortbestimmung und Zielformulierung“. Aus erster Hand können Frauen erfahren, wie sich unterschiedliche Anforderungen zusammen bringen lassen, welche Kompetenzen gefragt, welche Kompromisse nötig sind und welche persönliche Haltung dazu beiträgt, erfolgreich, zufrieden und motiviert den Weg zu beschreiten. "Netzwerke und Chancen zum Erfahrungsaustausch fördern den beruflichen Erfolg, das wissen wir. Mit der ‚Feminale‘ möchte die VHS City West ganz gezielt Frauen in Führung und Verantwortung unterstützen, ein Forum schaffen und nachhaltigen Austausch sichern", sagt Schmitt-Schmelz. Das erste Jahr habe gezeigt, dass es dafür einen deutlichen Bedarf gebe. Viele Frauen haben der Stadträtin zufolge an den Veranstaltungen teilgenommen, die Rückmeldungen waren sehr positiv. Der erste Abend endet mit einer persönlichen Führung der Bezirksstadträtin auf den Rathausturm – für einen guten Ausblick auf alles Neue.

Plattform und Netzwerk für Frauen

Die ‚Feminale‘ als Veranstaltungsreihe bietet Frauen eine Plattform, um sich von Frauen aus der Praxis sowie Expertinnen zu bestimmten Themen anregen zu lassen, um sich zu aktuellen und relevanten Themen rund um Beruf und Alltag auszutauschen, um Wissen zu erwerben und neue Methoden einzuüben, um in Workshops gezielt eigene Kompetenzen und Fähigkeiten einzuschätzen und zu erweitern, um sich miteinander zu vernetzen, um neue Wege und Strategien zu planen.

Nach dem Auftakt am Donnerstag, 13. September, von 19 bis 21 Uhr werden donnerstags in monatlichen Vorträgen bis Jahresende folgende Themen angeboten:

18.10.18: Frauen in der Finanz- und Wirtschaftswelt: Klarheit für mein Finanzmanagement,

15.11.18: Mit beiden Füßen im Leben stehen,

13.12.18: Was sind meine Ziele – wie komme ich dahin?

Die Vorträge sind kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich aufgrund der begrenzten Platzzahl. In nachfolgenden Workshops werden Themen für den Berufsalltag und das persönliche Leben aufgegriffen, wird Wissen vermittelt, werden neue Verhaltens- und Handlungsoptionen eröffnet und Strategien entwickelt.

Die Anmeldungen für Vorträge in der VHS City West (Kursnummer CW 106-109 H am 13.09.18) können per Mail, online, schriftlich oder telefonisch erfolgen: vhs@charlottenburg-wilmersdorf.de oder 030-9029 28873.