Mexiko und Madrid zu Gast beim Sommerfest der City West

Das 8. Sommerfest „Summer In The City“ steht im Zeichen von Jubiläen der Städtepartnerschaften Berlins zu Madrid und Mexiko-Stadt

Charlottenburg. Die Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Mexiko-Stadt gibt es schon seit 25 Jahren. Die Partnerschaft zwischen Madrid und Berlin feiert in diesem Jahr bereits ihr 30-jähriges Bestehen. Beide Jubiläen stehen daher im Mittelpunkt des diesjährigen internationalen Sommerfestes „Summer In The City“ auf dem Berliner Breitscheidplatz. Für Besucher gibt es neben lateinamerikanischer und spanischer Musik auch landestypischen Speisen und Getränke.

Jubiläumsfeier am 1. September

Am 1. September wird das Städtepartnerschafts-Jubiläum zwischen Berlin und Mexiko-Stadt mit landestypischen Tänzen, Mariachi-Musik und kühlen Drinks gefeiert. „Hauptrolle Kurfürstendamm“ heißt es dagegen am 2. September beim Berlin-Tag, an dem Altberliner Originale und die „Berliner Schnauze“ ab 11 Uhr die Bühne übernehmen. Und am Abschlusswochenende dreht sich aufgrund des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft von Madrid und Berlin alles um die spanische Hauptstadt: Am 8. September feiern Besucher mit Tango, spanischen Klängen und einer Portion südeuropäischer Leidenschaft die Städtefreundschaft zwischen beiden Metropolen. Täglich können die Besucher zudem am Mexiko-Stand neben den landestypischen bunten Trachten auch typische Leckereien wie Maistortillas, Tamales, Nachos, Kaffee mit Zimt, Agavenbierbowle und Maiskuchen genießen und verschiedene Tequilas entdecken und probieren.

Flanieren über die Boulevards der Welt

Neben den Wochenenden voller spanischer und mexikanischer Höhepunkte gibt es für die Berliner und ihre Gäste auf dem internationalen Sommerfest noch bis zum 9. September einiges mehr zu entdecken: Boulevards der Welt, wie die Pekinger Wangfujing Street, die Londoner Regent Street, der New Yorker Times Square oder die Pariser Champs-Élysées sind in diesem Jahr als Partner des Kurfürstendamms wieder zu Gast auf dem Breitscheidplatz und laden die Besucher zum Flanieren auf den berühmtesten Einkaufsmeilen ein.

Täglich Kleinkunst und Musik

Täglich ab 10 Uhr sorgen bis zu 80 Kleinkünstler, Jongleure, Artisten, Straßenmusiker und zahlreiche Verkaufsstände für Unterhaltung. Täglich ab 14 Uhr starten DJ Hummel und sein Team ihr musikalisches Programm. Jeden Abend spielen verschiedene Bands ab 18 Uhr Livemusik auf der Programmbühne am „Wasserklops“.

Information

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 10 - 22 Uhr, Freitag und Sonnabend, 10 - 24 Uhr

Veranstaltungsort: Breitscheidplatz, 10789 Berlin - Eintritt frei!