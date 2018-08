Tipps und Termine aus und für die City West

Kiezfest auf dem Mierendorffplatz

Berlin. Die Mierendorffinsel feiert am Freitag, 31. August, ihr Kiezfest “Aus dem Kiez – Für den Kiez”. Eröffnet wird das Fest um 16 Uhr von Bezirksverordnetenvorsteherin Annegret Hansen (SPD), Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) und Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) auf dem Mierendorffplatz in Charlottenburg. Es wird auch Angebote für Kinder, wie Kinderland, Hüpfburg, Karussell, Bastelstand, Staffelei-Malen und vieles mehr geben. Das diesjährige Bühnenprogramm: 15:45 Uhr Kinder der Mierendorff-Grundschule, 16:15 Uhr Barney magic joker - Zauberer, 16:45 Uhr Bunte schräge Singvögel (Chor), 17:15 Uhr Celli-Bass-Gruppe, 18:15 Uhr Lerch & Band (Folk-Pop), 19:15 Uhr Viertel 4 (Punkrock-Cover), 20:30 Uhr Rainer Schallert and Friends (Rock). Dieses Jahr wird auf umweltschädliches Einweggeschirr verzichtet. Wer möchte, kann sich aber seinen eigenen Teller und Tasse mitbringen! Die Polizei wird zum Codieren von Fahrrädern vor Ort sein.

Sommerfest des Nachbarschaftszentrum Divan

Das Sommerfest des Nachbarschaftszentrums Divan, Nehringstr. 8 in Charlottenburg, findet in diesem Jahr am Sonnabend, 1. September 2018, ab 14:30 Uhr, statt. Es wird Musik- und Tanzeinlagen von Gruppen aus dem Haus und aus dem Stadtteil geben. Für Kinder stellt das Nachbarschaftszentrum eine Hüpfburg, Vorleseecke und Bastelangebote bereit. Für Speis und Trank wird gesorgt. Moderiert wird das Programm von der RBB-Moderatorin Nadya Lauer.

Erinnern an mutige Frauen im Nationalsozialismus

In diesem Jahr würden die katholische Christin Margarete Sommer und die evangelische Christin Elisabeth Schmitz 125 Jahre alt. Während des Dritten Reiches retten sie unzähligen verfolgten Juden das Leben und widersetzten sich öffentlich den Nationalsozialisten. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem ehrte sie für ihr Engagement mit dem Titel „Gerechte unter den Völkern“, der höchsten Auszeichnung, die der Staat Israel an Nicht-Juden vergibt. In Deutschland sind Schmitz und Sommer dagegen kaum bekannt. Mit einem Gottesdienst und einem Vortrag des Journalisten und langjährigen ZDF-Korrespondenten Joachim Jauer am Donnerstag, den 6. September 2018 erinnern die evangelische und der katholische Beauftragte für Erinnerungskultur in Berlin, das Ökumenische Gedenkzentrum Plötzensee (ÖGZ) und der Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Berlin an die beiden Frauen. Der Gedenkabend beginnt um 18.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Krypta der Katholischen Gedenkkirche Maria Regina Martyrum. Den Gottesdienst gestalten Pfarrerin Marion Gardei, Beauftragte für Erinnerungskultur der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) sowie Pfarrer Lutz Nehk, Beauftragter für Erinnerungskultur des Erzbistums Berlin. Um 19.30 Uhr schließt sich Joachim Jauers Vortrag „Verfolgte Juden – christliche Helferinnen: Margarete Sommer, Elisabeth Schmitz und ihre Unterstützer“ in der benachbarten Evangelischen Gedenkkirche Plötzensee an. Zum 125. Geburtstag der Frauen berichtet er über ihre Verdienste und fragt auch nach dem Engagement des Einzelnen angesichts der Herausforderungen unserer Zeit. Joachim Jauer (*1940 in Berlin) war langjähriger Korrespondent des ZDF in der DDR, Moderator der Sendung "Kennzeichen D", Sonderkorrespondent in Mittel- und Ost-Europa und Chronist der Revolutionen in Osteuropa von 1989. Aufsehen erregte sein Buch "Urbi et Gorbi – Christen als Wegbereiter der Wende" (2009). Seit einigen Jahren befasst er sich mit dem Widerstand von Einzelpersonen in der NS-Zeit.

Lesung mit Kazim Erdogan

Eine Lesung mit Kazim Erdogan, einem der führenden Integrationsexperten Deutschlands, veranstaltet die VHS City West am Dienstag, 11. September, von 19 bis 21 Uhr veranstaltet in der Heinrich-Schulz-Bibliothek, Otto-Suhr-Allee 96 in Charlottenburg. „Kazim Erdogan ist Gründer der ersten Selbsthilfegruppe für türkische Männer und arbeitet für ein friedliches Miteinander und gegen Gewalt. An seinem Handeln zeigt sich, was unser Land so dringend braucht, nämlich keine Angst vor dem Fremden", sagt Bildungsstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD). Sein Buch „Kazim, wie schaffen wir das?“ stellt an diesem Abend die Autorin Sonja Hartwig vor. Das Buch zeichnet ein Porträt des „Kalifen von Neukölln“ und gibt Einblicke in eine fremde Welt direkt vor unserer Tür. Kazim Erdogan ist diesem Abend zugegen, um Fragen rund um sein Buch und das Thema Integration zu beantworten. Die Teilnahme an der Lesung ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch aufgrund begrenzter Plätze erwünscht unter www.vhs-city-west.de oder Telefon: 030-9029 28873 (Kurs-Nummer: CW 102-123H).

Tag der offenen Werkstätten

Handwerksbetriebe, Ausbildungsstätten und Handwerksorganisationen öffnen am Tag der offenen Werkstätten am Sonnabend, 15. September 2018 ihre Türen für die Öffentlichkeit und lassen sich bei der Arbeit über die Schultern schauen. Mit dem Aktionstag soll die Vielfalt und Bedeutung des Handwerks als qualifizierter Ausbilder und wichtiger regionaler Arbeitgeber herausgestellt und ins gesellschaftliche Bewusstsein gebracht werden. Jugendliche sollen durch MitmachStationen, Informationsveranstaltungen oder Betriebsführungen über die KarriereChancen in einem Handwerkbetrieb informiert und ermuntert werden, eine Ausbildung oder ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb zu absolvieren. Bezirkliche Handwerksbetriebe können Sie sich bis zum 13. September 2018 unter www.tagdeshandwerksberlin.de anmelden. Die Teilnahme ist für Anbieter und Besucher kostenlos.

Eltern-Mütter-Sprachkurse am Mierendorffplatz

Die neue Kooperation der VHS City West mit der Dorfwerkstatt e.V. im Haus am Mierendorffplatz ermöglicht es, einen Deutschkurs für Eltern nichtdeutscher Muttersprache auf dem Sprachniveau B1.1./B1.2 vor Ort anzubieten. Ab sofort kann jeweils Montag, Dienstag und Mittwoch von 9 bis 12.15 Uhr am Mierendorffplatz 19 in Charlottenburg Deutsch gelernt werden. Anmeldungen sind mit nur mit vorheriger Beratung durch die Kursleiterin, jeweils mittwochs in der Zeit von 8:30 bis 9 Uhr im Haus am Mierendorffplatz möglich. Für den gesamten Kurs fallen Materialkosten in Höhe von 20 Euro an. Die Volkshochschule City West bietet bereits in Charlottenburg-Nord und rund um den Klausener Platz Vormittagskurse für Eltern nichtdeutscher Muttersprache an. Von Anfängerkursen bis zur Stufe B1. So können Eltern, während die Kinder in der Kita oder Schule sind, direkt nebenan die Zeit für den Spracherwerb nutzen, ihr Deutsch und die Kommunikation mit Schulen und Institutionen verbessern. Die Beratung für die Anmeldung zu den Eltern-Mütterkursen erfolgt direkt in den Kursen, die Beratungszeiten finden sich im VHS-Programm auf den Seiten 136/137 oder unter www.vhs-city-west.de. Weitere Informationen erteilt Programmbereichsleiterin Judith Rannenberg, Tel. (030) 9029-28852, E-Mail: judith.rannenberg@charlottenburg-wilmersdorf.de.