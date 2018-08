Wie im Harry-Potter-Film: Kinder haben Spaß beim Quidditch

„Brooms up“, brüllt der Teamleiter. Daraufhin stürmen Jonas (10) und andere Spieler mit ihren Brooms (dt. Besen) zwischen den Beinen los, um sich den Quaffle zu schnappen und ihn in den Hoop zu treffen. Eingefleischten Fans der Harry-Potter-Saga müsste dies bekannt vorkommen. Doch wir sind nicht in Hogwarts, sondern beim Familienfest des Landessportbundes Berlin. In diesem Jahr ist das Interesse an Quidditch, welches hier gerade gespielt wird, „größer als gedacht“, sagt Vereinsmitglied Anna-Lena Busch (23). „Viele kommen natürlich über die Harry- Potter-Bücher zu diesem Sport. Aber man sollte es nicht unterschätzen. Das Spiel ist anstrengend und am Ende bleibt es Sport.“

Die Gruppen werden für das heutige Fest bunt zusammengewürfelt. Jeder muss einen „Broom“ zwischen den Beinen halten, der natürlich nicht fliegt, wie Anna-Lena schmunzelnd anmerkt, aber als Handicap gedacht ist. Im Spiel gibt es drei Bälle. Zwei, um den Gegner wie beim Völkerball abzuwerfen, und einen, um ihn in den Ring, den „Hoop“, zu werfen. Auch Jonas ist ein Fan der Bücher. „Ich spiele das Spiel heute zum ersten Mal, und es ist recht anstrengend, es kann einem beim Rumrennen schnell die Puste ausgehen.“

Viele Sportmöglichkeiten wurden angeboten

Neben dem Quidditch-Verein stellten sich auf dem Familienfest am Sonntag über 30 weitere Sport- und Turnvereine auf 140 Hektar des Olympiaparks vor. An Sportmöglichkeiten gab es dabei alles, was das Herz begehrt. Rugby, Fechten, Bowling, Schwimmen oder Fußball. Über 70.000 Besucher wurden auf dem Trainingsgelände der Herthaner empfangen.

Zum neunten Mal fand das Fest bereits statt. „Quasi ein Baby von mir“, sagte Klaus Böger, Präsident des Landessportbundes Berlin, der ebenso viele Jahre im Amt ist. „Uns war es wichtig, dass neben dem Ziel, für Familien ein deutsches Sportabzeichen für Leichtathletik zu bekommen, auch ein Fest drum herum etabliert wird, an dem alle ihr Interesse am Sport ausleben können.“ Und das scheint anzukommen. Seit Jahren steigt die Besucherzahl der Veranstaltung.

Partner der Veranstaltung sind wie in jedem Jahr die BSR, das THW, die Feuerwehr und die Berliner Polizei, die Anwärtern Lust auf eine Berufslaufbahn bei ihnen machen wollen. Junge Talente dürfen dafür schon mal auf einem echten Polizeimotorrad Platz nehmen.

Wespen-Alarm beim Sportfest

Die Vielfalt des Sportes, hier kann man sie erleben. An einem Stand schlägt Luca (6) seinen Papa Nico im Schach. „Ich habe ihm gerade seinen Turm geklaut. Meine Strategie? Ich warte auf den nächsten Zug und bis Papa einen Fehler macht“, sagt der Kleine keck. Dann verrät er, dass er das Spiel erst seit fünf Tagen beherrscht. „Ich bringe erst meine Bauern nach vorn und dann warte ich auf den richtigen Zug mit meinen Reitern.“

Neben geschlagenen Papis beim Schach und unendlichen Wespen, die sich um das letzte Stück Wespen..., Pardon, Bienenstich stritten, gab es auch die stolzen Eltern bei Bekanntgabe für „Gold“ beim Sportabzeichen für die Leistung ihrer Kinder.

Zum Nachmittag hin wurde es voller und voller. Und prominenter. Spitzenleichtathletin Melanie Bauschke leitete das BSR-Kindertraining und war begeistert von der Motivation und vom sportlichen Talent der Kids. „Ich hatte mir extra schwierige Übungen ausgedacht, so wie einbeinig stehen mit verbundenen Augen – und die haben die Übungen alle mit Bravour gemeistert“, sagte sie. Für die Top-Athletin ist es eine Herzensangelegenheit, den Nachwuchs zu fördern. Ihre Motivation dafür begründet die 30-Jährige mit einer Erinnerung: „Zur diesjährigen EM-Eröffnung kam ein Mädchen auf mich zu, der ich mal Tipps zum Weitsprung gegeben hatte. Sie hat sich bedankt. Diese Tipps hätten sie erfolgreich weitergebracht.“