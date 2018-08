Späti-Mordprozess: Anstaltsleitung weist Vorwürfe zurück

Berlin. Im Fall des ermordeten Sohnes einer Spätkauf-Verkäuferin in Wilmersdorf im vergangenen November hat die Justizverwaltung Berichte zurückgewiesen, wonach der mutmaßliche Haupttäter, ein flüchtiger Asylbewerber, wegen eines Fehlers der Jugendstrafanstalt nicht abgeschoben worden sei.

Bei dem flüchtigen Tatverdächtigen, der damals auch zugestochen haben soll, handelt es sich um den 21-jährigen Asylbewerber und Intensivtäter Mahmut A. Zum Zeitpunkt der Tat war A. ausreisepflichtig und hätte einem Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) zufolge lange vor der Tat abgeschoben werden können. A. hatte sich nach der Tat in die Türkei abgesetzt und ist noch auf der Flucht.

A. saß im März 2017 in der Jugendstrafanstalt am Friedrich-Olbricht-Damm. Damals wurde der Gefangene laut Justizverwaltung vom Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Labo) aufgefordert, seinen Pass freiwillig abzugeben. Als er nicht reagierte, habe sich das Labo am 15. März direkt an die Anstalt gewandt. Der Pass sei dann einen Tag später geschickt worden.

Am 17. März stellte allerdings der Rechtsanwalt von A. einen Asylfolgeantrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Am 20. März wurde A. aus der Haft entlassen. Zu einer Abschiebung kam es nicht. „Der Fehler liegt nicht bei uns“, heißt es aus der Jugendstrafanstalt auf Nachfrage der Berliner Morgenpost.

Während A. noch immer auf der Flucht ist, wurde am Dienstag gegen drei Angeklagte das Urteil gesprochen. Hussein R. wurde als Mittäter zu vier Jahren und sechs Monaten Haft wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung verurteilt. Die beiden mitangeklagten Frauen Irem E. und Marilyn Y. wurden wegen Beihilfe zu einem Jahr und neun Monaten und zu 14 Monaten, jeweils zur Bewährung ausgesetzt, verurteilt.

Mehr zum Thema:

Haftstrafen im Späti-Mordprozess - Zwei Täter auf der Flucht