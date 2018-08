Bombenalarm im Theater des Westens: Eine Person festgenommen

Am Sonnabendabend ist im Theater des Westens ein verdächtiger Koffer gefunden worden. Das Theater wurde kurzzeitig geräumt.

Charlottenburg. Es war ein Schreck in der Abendstunde für die Besucher im Theater des Westens: Während der Vorstellung des Musicals „Ghost“ musste das Haus an der Kantstraße am Sonnabend kurz vor 21 Uhr wegen eines Bombenalarms von der Polizei geräumt werden. Nach ersten Angaben hatte ein Pförtner vor der Pförtnerloge einen Koffer entdeckt, den eine verwirrte Person dort zuvor abgestellt haben soll.

Diese Person wurde offenbar festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte dies zunächst jedoch nicht bestätigen. Nachdem das Theater evakuiert und die Kantstraße zwischen Fasanenstraße und Joachimsthaler Straße gesperrt worden war, untersuchten Sprengstoffexperten der Polizei den verdächtigen Koffer. Dutzende Besucher sowie Ensemble-Mitglieder in Kostümen harrten derweil an den gegenüberliegenden S-Bahnbögen aus. Gegen 21.35 Uhr kam dann Entwarnung: Im Koffer befanden sich nach Angaben der Polizei persönliche Gegenstände.

Die Sperrungen wurden inzwischen wieder aufgehoben.

Das Theater des Westens wurde geräumt Foto: Thomas Peise

Sprengstoffexperten sind bereits vor Ort Foto: Thomas Peise

Die Darsteller des Musicals Ghost versammelten sich vor dem Theater

Eine Person soll den Koffer dort abgestellt haben Foto: Thomas Peise



Die Sperrung ist mittlerweile wieder aufgehoben worden Foto: Thomas Peise

Im Koffer befanden sich persönliche Gegenstände Foto: Thomas Peise



