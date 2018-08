Gewitter: Zuschauer sollen im Olympiastadion bleiben

Berlin. Wegen eines von Westen aufziehenden Gewitters haben die Veranstalter der Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin die Zuschauer am Donnerstagabend aufgerufen, zunächst im Olympiastadion zu verharren. "Bitte bleiben Sie hier, das ist der sicherste Ort für sie", hieß es unmittelbar nach dem abschließenden 100-Meter-Hürden-Lauf der Frauen in mehreren Durchsagen.

Der Deutsche Wetterdient (DWD) warnt auf seiner Website vor einer "markanten Kaltfront", die von Westen teils kräftige Gewitter bringt. Lokal sei mit heftigem Starkregen zu rechnen. Außerdem könne auch Hagel auftreten, auch mit schweren Sturmböen mit bis zu 100 km/h müsse gerechnet werden.

Am Breitscheidplatz waren wegen einer Gewitterwarnung durch den Deutschen Wetterdienst bereits die für Donnerstag geplanten Siegerehrungen vertagt worden. Am Abend wurden die Bahnstrecken zwischen Hamburg und Berlin sowie Hannover und Berlin gesperrt. Für Reisende, ie ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen konnten, stellte die Deutsche Bahn am Hauptbahnhof einen Aufenthaltszug bereit.

Ein Blitz zuckt am Himmel, Blick aus dem Fenster der Berliner Morgenpost am Kurfürstendamm

