Erneut antisemitischer Vorfall: Mann mit Kippa beschimpft

Ein 39-Jähriger wurde am Donnerstag in Wilmersdorf von einem Autofahrer antisemitisch beschimpft. Anschließend entfernte sich der Wagen.

Berlin. In Berlin-Wilmersdorf ist ein Mann antisemitisch beschimpft worden. Der 39-Jährige ist nach eigenen Angaben jüdischen Glaubens und trug eine Kippa - die traditionelle jüdische Kopfbedeckung -, wie die Polizei mitteilte.

Er war bisherigen Ermittlungen zufolge am Donnerstag in der Rudolstädter Straße zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von einem Mann aus einem Auto heraus beschimpft worden sei. Danach entfernte sich der Wagen, in dem mehrere Männer saßen. Der 39-Jährige beschrieb die Männer als arabisch aussehend, so die Polizei. Der für politisch motivierte Delikte zuständige Staatsschutz der Polizei ermittelt.

In Berlin kommt es immer wieder zu antisemitischen Vorfällen. Für großes Entsetzen hatte eine Attacke im April im Stadtteil Prenzlauer Berg gesorgt: Ein Israeli mit Kippa und ein Freund waren laut Anklage dort von einer Gruppe von Männern antisemitisch beschimpft worden. Einer von ihnen soll mit einem Gürtel mindestens zehn Mal auf den Israeli eingeschlagen haben.

Der aus Syrien stammende 19-jährige Beschuldigte steht am 19. Juni vor Gericht. Der Israeli hatte den Angriff gefilmt und das Video ins Internet gestellt.

Mehr zum Thema:

Bundesweite Durchsuchungen im Kampf gegen Hasspostings

Hunderte protestieren gegen anti-israelische Al-Quds-Demo

63-Jähriger bepöbelt Touristin antisemitisch in Mitte

( BM )