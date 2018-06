Nach Verfolgungsjagd: Beifahrer des Fluchtwagens gestorben

Am Mittwochabend ist es in Charlottenburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Berlin. Der 19 Jahre alte Beifahrer des Fluchtwagens, der am Mittwochabend bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei einen tödlichen Unfall an der Kantstraße in Charlottenburg verursacht hat, ist an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mit. "Der 19-jährige beschuldigte Beifahrer ist verstorben", heißt es in einer Mitteilung der Behörde beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Bei dem schweren Unfall an der Kant- Ecke Windscheidstraße war eine unbeteiligte 22-Jährige getötet worden. Sechs weitere Personen, darunter die drei Insassen des Fluchtautos, wurden teils schwer verletzt. Am Donnerstagabend wurde dem 27 Jahre alten Fahrer des Fluchtwagens im Krankenhaus der Haftbefehl verkündet, unter anderem "wegen des dringenden Verdachts eines verbotenen Autorennens mit Todesfolge", so die Staatsanwaltschaft bei Twitter. Er und ein weiterer Mitfahrer im Alter von 14 Jahren werden weiter im Krankenhaus von der Polizei bewacht.

Am Donnerstag hatte es zunächst von der Polizei geheißen, der Beifahrer des Fluchtwagens sei 18 Jahre alt gewesen.

Zivilpolizisten nahmen die Verfolgung auf

Vor dem schweren Unfall sollen die drei Personen Werkzeug aus einem Transporter gestohlen haben. Dabei waren sie von Zivilpolizisten beobachtet worden. Als die drei mutmaßlichen Diebe mit einem Audi flüchteten, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf.

In der Nähe des Stuttgarter Platzes hatten die Polizisten zusammen mit alarmierten Kollegen und deren Autos schließlich den Fluchtwagen blockiert. Ein Fahnder stieg aus und ging auf die Männer zu. Dann eskalierte die Situation: Der 27-jährige Fahrer des Fluchtwagens gab plötzlich Gas, fuhr vor und zurück, klemmte dabei den Polizisten mit der Stoßstange ein und rammte die Polizeiautos, bis er frei kam.

Die Tatverdächtigen rasten dann über die Windscheidstraße zur etwa 200 Meter entfernte Kantstraße. Nach Zeugenaussagen verfolgten mehrere zivile Polizeiautos den Fluchtwagen. Dabei hätten die Polizisten weder Blaulicht noch Sirenen eingeschaltet, sagte der Zeuge am Mittwochabend. Eine Polizeisprecherin bemerkte dazu, dies werde noch ermittelt.

An der Kreuzung missachtete der Fahrer eine rote Ampel und stieß mit zwei anderen Wagen zusammen. Eine 55-jährige und eine 62-jährige Autofahrerin wurden dabei verletzt. Durch die Wucht der Zusammenstöße geriet der Fluchtwagen ins Schleudern. Dabei überfuhr oder erfasste er die junge Frau, die laut Augenzeugen gerade ihr Rad schob. Die Frau starb an ihren Verletzungen.

