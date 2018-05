Balkonteile krachen auf besetzte Restauranttische

Bei einem Restaurant in der Charlottenburger Schlüterstraße fielen am Sonnabend Balkonteile auf einen besetzten Tisch.

Berlin. Schrecksekunde für die Besucher eines Lokals in Charlottenburg. Gegen 14 Uhr lösten sich aus noch unklarer Ursache plötzlich Teile des Balkons in der Wohnung über dem Restaurant "Pascarella" an der Schlüterstraße Ecke Pestalozzistraße. Sie durchschlugen eine Markise und landeten mit lautem Krachen auf einem Tisch, an dem gerade mehrere Gäste saßen.

Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Die alarmierte Polizei sperrte den beschädigten Balkon. Das Bauamt befasst sich nun mit dem Fall.