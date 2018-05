Keramik-Museum Berlin: Weit mehr als Bauerntöpferei

Charlottenburg. Als Heinz-Joachim Theis 1991 auf dem Flohmarkt am Fehrbelliner Platz eine skurrile Porzellandose entdeckte, wusste er nicht, dass er eine frühe Fayence von Hedwig Bollhagen (1907–2001) gefunden hatte. Mit einer vagen Ahnung brachte er der bekannten deutschen Keramikerin ein Polaroidfoto des Objekts vorbei. Die erkannte ihre Jugendsünde sofort: Ein Tabakstopf auf einem Kamel aus dem Jahr 1928.

Heute ziert das Unikat ein Plakat des Keramik-Museums Berlin. Das wurde 1990 vom Förderverein des Museums gegründet. Grundstock der Sammlung war eine umfangreiche Schenkung von Karlheinz Fetzer (1923–1998) sowie die Sammlung des renommierten Galeristen und Keramikforschers Heinz-Joachim Theis, der seit 1990 auch Leiter des Hauses ist. "Unsere Aufgabe ist es, zu zeigen, was keramisch möglich ist. Und das ist weitaus mehr als einfache Bauerntöpferei", erklärt Theis. So haben etwa auch bedeutende Künstler wie Pablo Picasso und Marc Chagall auf Keramik gemalt.

Jetzt steht ein weiterer Umzug bevor

Wer eintaucht in die hochkarätige Sammlung, stellt schnell fest, wie vielfältig und mitunter farbenfroh diese keramische Welt ist. Keramik ist übrigens abgeleitet vom griechischen Wort "Kéramos" für Ton. Ein Sammelbegriff, der alles bezeichnet, das aus Ton geformt oder gebrannt wird. Dabei gibt es von Terrakotta über Fayencen bis zum Porzellan viele unterschiedliche Techniken und Qualitäten. Sie alle kann man in der aktuellen Ausstellung "Die Berliner Sammlung. Keramik in Landesbesitz 1990–2010" bewundern. Zu sehen sind unter anderem Objekte bedeutender Jugendstilkünstler wie Henry van der Velde, Bauhaus-Töpferei von Werner Burri, aber auch Unikate und Gebrauchsgeschirr von Hedwig Bollhagen.

Ursprünglich wurde die Sammlung Fetzer übrigens 1990 dem Berliner Senat geschenkt, verbunden mit der Verpflichtung, ein Keramik-Museum aufzubauen. Heute ist die umfangreiche Sammlung längst eine Ergänzung zur Sammlung des benachbarten Bröhan-Museum und des Kunstgewerbemuseums. "Wir sollten nach circa fünf Jahren Förderung bekommen. Bis heute haben wir keinen Cent gesehen und die Perspektive wird immer schwieriger", erzählt Theis. Bislang arbeiten er und alle anderen ehrenamtlich. Über hundert Ausstellungen hat Theis bereits gestemmt. Ohne Förderverein und Spenden wäre die Arbeit nicht möglich gewesen.

Ein Museum im ältesten erhaltenen Bürgerhaus des Bezirks

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Zudem hat Theis weiter für das Land Berlin Sammlungen und Schenkungen erhalten. "Schon zwei Mal sind wir mit dem Depot umgezogen. Zuletzt von Adlershof in ein neues Depot gegenüber des Schlosses Charlottenburg vor viereinhalb Jahren", sagt er. Für die 400 Quadratmeter wurden eigens Regale gebaut, um den Bestand von rund 8000 Objekten unterzubringen. "Nun müssen wir da wieder raus, weil das Käthe-Kollwitz-Museum in die Räumlichkeiten zieht", sagt Theis und klingt resigniert.

Beitrag zur Kultur in Berlin

Dabei spreche das Spezialmuseum mit seinen Ausstellungen die breite Masse an. Rund 4500 Besucher, davon gut die Hälfte aus aller Welt, kommen regelmäßig zu den fünf bis sechs Ausstellungen im Jahr. "Wir leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Kultur in dieser Stadt", sagt Heinz-Joachim Theis.

Viele Jahre lang präsentierte das Keramik-Museum Berlin seine Sammlung nur als Gast in anderen Häusern, etwa die Hedwig-Bollhagen-Retrospektive 1994 im Martin-Gropius-Bau mit 10.000 Besuchern. 2004 konnte das Museum eigene Räume im ältesten noch erhaltenen Bürgerhaus Charlottenburgs beziehen.

Zur Ausstellung der Sammlung geht es durch den über 300 Jahre alten Bau und zwei schmucke Höfe. Im hinteren steht noch die Arkadenmauer eines ehemaligen Ballsaals. Nun idyllisch begrünt und eingeschlossen von urbanen Fünfgeschossern ringsum. Manche Museumsbesucher genießen hier einfach ein paar Sonnenstrahlen auf den Bänken oder lesen.

Anerkannter Experte und international gut vernetzt

Mit etwas Glück trifft man Heinz-Joachim Theis und lässt sich von ihm die Objekte zeigen. Zu jedem Einzelnen kann der 63-Jährige eine Geschichte erzählen. Eigentlich hat der gebürtige Hesse Flugzeugmechaniker gelernt. Dann studierte er Sprachen, entdeckte 1980 seine Leidenschaft für Keramik, die alles veränderte. Durch intensives Selbststudium ist er inzwischen ein anerkannter Experte für Keramik, international gut vernetzt.

Heute wünscht er sich nur noch, dass die Sammlung, sein Lebenswerk, bewahrt wird und er die Möglichkeit hat, sein Wissen über Keramik weiterzugeben. "Das könnte ein bis zwei Jahre dauern", schätzt er.

Seinen Lebensunterhalt verdient Theis mit einer Keramik-Galerie und einem Laden mit Arbeiten von Hedwig Bollhagen um die Ecke. Man findet ihn dieser Tage aber oft in der Sonderausstellung "Im Rausch der Farben" in den vorderen Räumen des Museums. Gezeigt werden Glasuren von Gerda Conitz (1901–1982), die in ihrer Eleganz und Farbigkeit begeistern. Wie gemacht für einen Einstieg in die vielfältige Welt der Keramik.

Keramik-Museum Berlin, Schustehrusstraße 13, 10585 Berlin, Fr-Mo 13-17 Uhr, Eintritt 4 Euro, ermäßigt 2 Euro

Mehr zum Thema:

Heinz-Joachim Theis und seine Liebe zu Keramik

Keramiktrödel im ältesten Wohnhaus Charlottenburgs