Eine Person bei Brand an der Knobelsdorfstraße verletzt

An der Knobelsdorfstraße in Charlottenburg ist am Dienstagmittag eine Person bei einem Brand verletzt worden. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften rasch gelöscht werden. Der Brandort musste allerdings anschließend belüftet werden. Dafür wurde die Knobelsdorfstraße zwischen Soorstraße und Königin-Elisabeth-Straße zwischenzeitlich gesperrt. Die verletzte Person wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

#Brand #Knobelsdorfstraße

Unsere Einsatzkräfte haben das Feuer bereits gelöscht. #Estuk

Eine verletze Person wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzstelle wird derzeit noch belüftet. #goodjob pic.twitter.com/F7HIXzuarU — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 1, 2018

