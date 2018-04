Jetzt müssen Bankmitarbeiter in Berlins Verwaltung aushelfen

Vier bis fünf Monate lang müssen Mütter und Väter in Charlottenburg-Wilmersdorf derzeit auf das Elterngeld warten. Dem Bezirksamt fehlen Mitarbeiter, um die Anträge in kürzerer Zeit zu bearbeiten. Nun beschreitet Jugendstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) einen ungewöhnlichen Weg, um den Missstand zu beheben. Sie hat die Investitionsbank Berlin (IBB) um Unterstützung gebeten. Deren Mitarbeiter werden in der Bezirksverwaltung bei der Bearbeitung der Elterngeldanträge helfen. Derzeit stapeln sich rund 1800. Sie sollen in den kommenden drei Monaten mit Unterstützung der IBB-Beschäftigten abgebaut werden. Vorbild dafür ist das Vorgehen in Baden-Württemberg. Dort bearbeitet die Landeskreditbank das Elterngeld.

Im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf werden von der kommenden Woche an sechs Mitarbeiter der IBB Elterngeldanträge bearbeiten. Sie teilen sich vier Stellen, die vom Bezirksamt bezahlt werden. "Die IBB hat ein sehr dynamisches Team zusammengestellt", sagt Stadträtin Schmitt-Schmelz. Die Bank-mitarbeiter seien es gewöhnt, Anträge zu bearbeiten. "Darin sind sie Profis. Deshalb glaube ich, dass das gut laufen wird."

In einer dreitägigen Schulung, die in dieser Woche stattfindet, lernen die IBB-Beschäftigten die rechtlichen Grundlagen der Arbeit kennen. Auch einige neue Mitarbeiter des Jugendamtes nehmen an dieser Schulung teil. Am Montag startet das gemeinsame Projekt. Wöchentlich soll das Projekt in einem gemeinsamen Gespräch ausgewertet werden.

Das Projekt könnte Vorbild für andere Bezirke sein

Wenn der Antragsstapel in drei Monaten noch nicht erledigt ist, werde das Projekt in die Verlängerung gehen, so die Stadträtin. Im Erfolgsfall könnte es Modellcharakter haben. "Wenn andere Bezirke Schwierigkeiten haben und sich bei ihnen viele unerledigte Elterngeldanträge häufen, könnten auch sie um Unterstützung bei der IBB bitten."

Seit Beginn ihrer Tätigkeit als Stadträtin, im November 2016, beschäftigt sich Heike Schmitt-Schmelz mit den langen Wartezeiten. "Es ist so, dass die Elterngeldstelle schon sehr lange schlecht läuft", sagt sie. "Als ich anfing, lag die Bearbeitungszeit bei elf Wochen. "Ich fand, dass das deutlich zu viel ist und sich ändern muss."

Zunächst habe sie zwei neue Stellen geschaffen. "Trotzdem hat sich nichts verändert. Wir sind inzwischen bei 20 Wochen." Sie bat andere Bezirksämter um Unterstützung, aber die hatten selbst zu wenig Personal in den Elterngeldstellen. "Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, zu schauen, wie es andere Bundesländer machen." So stieß sie auf Baden-Württemberg. "Wenn es dort geht, dass eine Landesbank die Bearbeitung der Elterngeldanträge übernimmt, dann frage ich die Investitionsbank Berlin", so ihre Überlegung. Ende 2017 begannen die Gespräche. Seit Februar 2018 ist das Projekt auf dem Weg. Alle Details seien zuvor sorgfältig erwogen und geprüft worden, so die Stadträtin. Am Dienstagabend hat sie die Kooperation mit der IBB im Jugendhilfeausschuss der Bezirksverordnetenversammlung vorgestellt.

Doch die SPD-Politikerin verfolgt noch einen zweiten Ansatz. Sie will das Vorgehen der Elterngeldstelle in Charlottenburg-Wilmersdorf optimieren. "Wir schauen uns die Abläufe genau an und vergleichen sie mit den Verfahrensweisen in anderen Bezirken. Geht da etwas schneller?" Langfristig soll den Eltern auch mehr Service geboten werden, etwa durch die Möglichkeit, Anträge online zu stellen. Dadurch beschleunigt sich die Bearbeitung, und die Mitarbeiter haben mehr Zeit für Beratung. Ziel sei es auch, die Öffnungszeiten und Telefonsprechzeiten auszubauen, so die Stadträtin.

Bei sozialen Härtefällen läuft die Bearbeitung schneller

Die langen Wartezeiten sind einer problematischen Personalsituation geschuldet. Bislang waren elf Beschäftigte in der Elterngeldstelle tätig. Doch Mitarbeiterinnen fielen kurzfristig wegen Risikoschwangerschaften aus. "Es ist wahnsinnig schwer, solche Stellen befristet nachzubesetzen", so die Stadträtin. Auch der Krankenstand ist hoch. Bei Härtefällen läuft die Bearbeitung der Anträge jedoch schneller. Etwa, wenn wegen des fehlenden Elterngeldes Alleinerziehende die Miete nicht zahlen können. Wegen der schwierigen Situation hat die Elterngeldstelle den Besucherverkehr bis auf Weiteres eingeschränkt. Familien werden gebeten, von Anfragen zum Bearbeitungsstand ihrer Anträge abzusehen.

