Weil Stege an Gewässern das Schilf stören, sollen sie weg

Still ruht der Hundekehlesee an diesem Morgen. Nicht einmal ein Plätschern ist zu hören. Jetzt einen Liegestuhl auf dem Holzsteg aufbauen und einfach nur auf das Wasser blicken – das wär's. Seit mehr als 100 Jahren ist das beim Tennis Club LTTC Rot-Weiß im Ortsteil Grunewald möglich. Es gibt ein Foto aus dem Jahr 1935 von dem Steg, auf dem sich gerade die Sportjugend trifft. Seit 1907 hat der 1897 gegründete Verein sein Domizil am Hundekehlesee, ganz am Ende des Gottfried-von-Cramm-Wegs. Fast so lange gibt es den Steg am Wasser. Doch jetzt soll dieser Steg weg. Wie auch viele andere Stege an der Grunewaldseenkette. Das hat das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf angeordnet. Zur Überraschung und zum Unverständnis der Seen-Anrainer.

"Ich verstehe nicht, warum jetzt auf einmal diese Diskussion aufkommt", sagt Markus Zoecke, Club- und Sportdirektor des Tennisclubs. Der ehemalige Profispieler hat schon mit zehn Jahren auf der Anlage am Hundekehlesee gespielt, jetzt ist er seit fünf Jahren der Vereinschef. Noch ist im Club Wintersaison, aber am Montag startet die Freiluftsaison. Schon jetzt sei der Steg Gesprächsthema unter den Mitgliedern, sagt der 49-Jährige, der auch mit Boris Becker im Davis-Cup gespielt hat.

Das Umweltamt von Charlottenburg-Wilmersdorf hat kürzlich erste Briefe an Bewohner des Hundekehlesees verschickt und darin angekündigt, alle Einzelsteg­anlagen am See entfernen oder reduzieren zu lassen. Anwohner Eberhard Kittel fragte nach den Gründen. Er bekam die Antwort, dass alle Bootsstege an der Seenkette im Grunewald, also auch am Herthasee und am Koenigssee, nicht genehmigt, sondern nur geduldet seien und allesamt beseitigt werden sollen. Der Schilfgürtel dürfe nicht durch die Stege unterbrochen werden, so die Begründung. Zudem seien die Stege nicht genehmigungsfähig, das beträfe auch die Altbestände. Und Baden sei im Hundekehlesee sowieso verboten.

Vieel Stege müssen weichen

Nach einer ersten Protestwelle hat das Umwelt- und Naturschutzamt noch einmal die Sachlage geprüft und ist dabei geblieben: Die Steganlagen im Bereich der Grunewaldseenkette sind nicht genehmigungsfähig, besonders wenn diese im Röhricht lägen, und damit Schwarzbauten, so Oliver Schruoffeneger (Grüne), Bezirksstadtrat für Umwelt.

Die Stege und der Schutz der Uferbereiche nach dem Berliner Wassergesetz sind nicht nur an der Grunewaldseenkette ein Thema. Es betrifft fast alle Bootsstege an den Gewässern der Stadt. Einige Umweltämter der Bezirke sind bereits aktiv geworden. "In Treptow-Köpenick und in Steglitz-Zehlendorf wird derzeit an einer Steganlagenkonzeption gearbeitet", sagt Manfred Schubert, Geschäftsführer der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz. Auch in Spandau soll es eine für den Glienicker See geben. Diese Konzepte werden künftig Hinweise darauf geben, wo alte Stege bleiben und neue gebaut werden dürften.

"Das hängt auch immer vom Ufer ab und von den Nutzern", sagt Schubert. So hätte zum Beispiel ein Anglerverein am Müggelsee seinen Steg behalten und erneuern dürfen. "Wir begrüßen es, dass Steganlagen entfernt werden", so der Naturschutzexperte. Wenn überhaupt, sollte es lieber Gemeinschaftssteganlagen geben. Stege, insbesondere Bootsstege, würden die natürliche Uferfunktion und die Schilfzonen beeinträchtigen. Dass die Ufer jetzt immer mehr in den Fokus geraten, erklärt Manfred Schubert mit einem Drang auf die Gewässerufer, vor allem von Bauherren, und einem sorgsameren Umgang mit den Uferzonen.

Am Hundekehlesee ist die Bebauung längst abgeschlossen. 600.000 Goldmark hat Friedrich Leopold von Preußen 1907 für den Erwerb des neuen Tennis-Terrains in Grunewald gezahlt. Kurz darauf muss auch der Steg entstanden sein. "Wenn es ihn 1913 schon gab, genießt er Bestandsschutz", hat Markus Zoecke vom Tennis Club in Erfahrung gebracht. Für den Clubdirektor ist es nicht nachvollziehbar, warum das Bezirksamt so tut, als hätte es den Steg erst jetzt entdeckt. "Wir zahlen seit Jahren eine Steggebühr an das Amt", sagt Zoecke. Die Mitarbeiter könnten nicht sagen, sie haben nichts vom Steg gewusst. Rings um den Steg gebe es auch kein Röhricht, das behindert werde. "Mir fehlen einfach die Argumente", sagt Zoecke.

Bezirksamt will erst Gerichtsentscheid abwarten

Noch ist nichts entschieden. Denn ein Klageverfahren ist anhängig, das im Juni entschieden werden soll. Das Bezirksamt hat gegen einen Eigentümer am Hundekehlesee geklagt, der seinen Steg erneuert und dafür keine Baugenehmigung beantragt hatte. Von der Genehmigung nach dem Berliner Wassergesetz wusste er nichts. Umweltstadtrat Oliver Schruoffeneger will die Entscheidung abwarten. "Falls der Prozess für den Eigentümer positiv verlaufen sollte, könnte es zu einer anderen Beurteilung durch das Umweltamt kommen", sagt Anwohner Eberhard Kittel.

Wegen der Wertminderung der Grundstücke, Kosten der Klagen und tatsächlichen "kalten Enteignung" der Bootsstege könnten sämtliche Eigentümer bis zu 50 Millionen Euro Schadenersatz vom Bezirksamt fordern, rechnet Eberhard Kittel vor. Betroffen wären auch Ulla und Heiner Pietzsch. Das Ehepaar habe der Stadt Berlin seine Kunstsammlung geschenkt, zum Dank könnte ihnen jetzt der Steg weggenommen werden. Mit Bürgerinitiativen – die im Grunewald nun gegründet werden – solle die Politik dazu bewegt werden, das Berliner Wassergesetz bürgerfreundlicher zu gestalten und realistischen Gegebenheiten anzupassen. Bootsstege, Hundeauslaufgebiete oder das Baden in den Seen gehörten heute dazu und sollten gestattet werden. Im Interesse der Naherholung aller Berliner.