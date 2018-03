Zweijährige sperrt Mutter aus - Polizei schlägt Scheibe ein

Eine 32-Jährige kam nicht mehr in ihre eigene Wohnung zurück, in der sich ihre zwei Kinder befanden.

Berlin. "Eine emotional geladene Situation" - so beschreibt die Berliner Polizei in einem Facebook-Post einen Einsatz, der sich am vergangenen Freitag in Charlottenburg abgespielt haben soll.

Demnach hatte eine Zweijährige ihre Mutter ausgesperrt, als sich die 32-Jährige gerade auf dem Balkon ihrer Hochparterre-Wohnung aufhielt. Auch ihr ein Jahr alter Sohn befand sich in der Wohnung. "Die Mama war aufgebracht und die Kinder weinten in der Wohnung bitterlich. Unsere Kollegen handelten sofort", schreibt die Polizei bei Facebook.

Beamte schlugen ein Fenster ein und konnten so die Tür öffnen. "Als sich die Familie wieder in die Arme schließen konnte, beruhigte sich die Situation sofort", so die Polizei.

( BM )