An der Schlüterstraße brannte es am Dienstagmorgen in einem Restaurant. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen.

Berlin. In einem Lokal in der Schlüterstraße in Charlottenburg hat es am Dienstagmorgen gebrannt. "Bei Eintreffen der ersten Kräfte gab es eine Verpuffung mit Folgebrand im EG", schrieb die Feuerwehr bei Twitter.

#Brand in einem Lokal in #Charlottenburg

Bei Eintreffen der ersten Kräfte gab es eine Verpuffung mit Folgebrand im EG. Der Brand wurde mit einem C-Rohr unter Kontrolle gebracht. 10 Anwohner wurden durch die @Berliner_Fw evakuiert, verletzt wurde niemand. #WirRettenBerlin pic.twitter.com/eh8Qm2Sln3 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 20, 2018

Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, zehn Anwohner wurden vorübergehend in Sicherheit gebracht und in einem naheliegenden Hotel untergebracht, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

( BM )