Ab Donnerstag halten wieder Regional- und Fernzüge am Zoo

Einsatzkräfte am 31. Dezember 2017 während des Brands am Bahnhof Zoo

Ab Donnerstag sollen wieder Regional- und Fernzüge am Bahnhof Zoo halten. Das teilte die Deutsche Bahn am Dienstagvormittag mit. "Mit Betriebsbeginn am Donnerstag sind alle Umstiege am Bahnhof Zoo zwischen S-Bahn, Regional-Express- und Regionalbahnen sowie einigen Fernverkehrszügen wieder möglich", heißt es in einer Mitteilung. Zugleich entfalle der alternative Halt der Züge in Berlin-Charlottenburg.

Ein Brand in einem Technikraum im Bahnhof Zoo hatte am Silvestertag große Schäden angerichtet. Diese sind offenbar weiterhin nicht behoben. Die Bahn spricht vielmehr davon, eine "mit Abnahmprüfern abgestimmte Übergangslösung in Betrieb" zu nehmen. "Die Ablösung des in Betrieb gehenden sicheren Provisoriums wird mit weiteren Planungen und umfangreichen Kabelarbeiten im Bahnhof Zoo verbunden sein und mehrere Monate in Anspruch nehmen", heißt es weiter.

Seit dem Brand seien von der Bahn und externen Gutachtern umfangreiche Untersuchungen am Bauwerk und an den technischen Anlagen vorgenommen worden. Dabei hatte sich gezeigt, dass diverse Kabel für die Stromversorgung der Regional- und Fernverkehrsbahnsteige, als auch die Fahrtanzeiger und die Lautsprecheranlage im Bahnhof Zoo in Mitleidenschaft gezogen worden.

