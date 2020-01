Steckt Lacoste hinter dem KaDeWe-Farbanschlag?

Grüne Farbe, wie sie das Markenzeichen der Textilmarke Lacoste ist, hat er zumindest verwendet: Brad Downey, Künstler und der Mann, der vergangenen Woche die Fassade des KaDeWe mit Farbe besprühte. Dazu bekannte er sich gegenüber Medien mittlerweile selbst; in zahlreichen Internetforen zu alternativer Kunst finden sich Berichte über die Aktion des Amerikaners.

Bislang hatten sich hartnäckig Vermutungen gehalten, Exponate einer chinesischstämmigen Designerin im Schaufenster des Luxuskaufhauses könnten Tibet-Aktivisten zu der Tat motiviert haben, als Protest gegen die Olympischen Spiele in Peking. Die Polizei hatte auch einen politischen Hintergrund vermutet und es für möglich gehalten, dass Täter aus dem linksradikale Spektrum die Schaufenster des KaDeWe nächtens mit grüner Farbe überzogen hatten.

Aber die Geschichte spielte sich dann doch anders ab, sagt Brad Downey. Demnach soll die Farbattacke gar kein Anschlag gewesen sein, sondern eine Auftragsarbeit: für den Sportartikelhersteller Lacoste. Der wird 75 Jahre alt und bekommt darum im KaDeWe eine Ausstellung. In den Schaufenstern zeigen elf internationale aber in Berlin lebende Künstler sechs Wochen lang speziell für die Lacoste/KaDeWe-Aktion erstellte Arbeiten, die anschließend für einen guten Zweck versteigert werden. Einer fehlt: Brad Downey. Er sei von Lacoste beauftragt worden, auch eine Arbeit einzureichen, so Downey. Und Lacoste sei durchaus informiert gewesen darüber, dass der Künstler ein Haus mit grüner Farbe besprühen wollte. Dass es indes das KaDeWe sein würde, das habe er für sich behalten. KaDeWe-Sprecherin Isabelle Kübler sagte hingegen, Downey sei zwar ursprünglich eingeladen gewesen teilzunehmen, sei jedoch wieder ausgeladen worden – eben weil er nicht genau habe erläutern wollen, wie sein Kunstwerk denn dann aussehen werde.

In einem Internet-Forum findet sich der Eintrag eines Nutzers namens "Dave The Chimp", der angibt, er habe Downey bei der Aktion geholfen. Das lief so ab: "Nachdem die Rolladen oben waren, kurz vor 6.00 Uhr am Morgen, nahm er den Feuerlöscher, der mit grüner Farbe gefüllt war (die Farbe von Lacoste), und besprühte die Schaufenster und das Schild von einem Ende zum anderen. Mein Job war es einfach, an der einen Seite des Kaufhauses mit einer Tasche zu warten, um darin den Feuerlöscher zu verstecken, während Downey zum Fluchtauto rannte."

Downey hat der Aktion inzwischen auch eine Art Namen gegeben. Die Idee, schreibt "Dave The Chimp", sei gewesen: „Employ a vandal, get a vandal“ – sinngemäß "du buchst einen Vandalen, du bekommst einen“. Downey habe zeigen wollen, dass Unternehmen tatsächlich für Vandalismus Geld ausgeben. Dazu sei Lacoste ja auch bereit gewesen – bis der Konzern erfuhr, dass er sich das KaDeWe für sein Sprüh-Attacke ausgesucht hatte.

Für das KaDeWe ist der Fall nun in jedem Fall erledigt, sagte Isabelle Kübler. Es gibt keine Anzeige gegen Downey, denn sein Agent hat die Kosten für die Reinigung der Fassade übernommen. Das "Tohuwabohu", das es bislang um die Anschläge gegen habe, sei dem Haus schon zu viel gewesen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen abgeschlossen. Ein Sprecher sagte, die Hinweise auf Downey seien den Beamten bekannt gewesen und in die Arbeit einbezogen worden.

Brad Downey ist Amerikaner und führt in seiner Kunst Film, Malerei und Bildhauerei zusammen. Er studierte an der Slade School of Art in London und lebt heute in Berlin. Sein erster Film „Public Discourse“ war eine Dokumentation über Straßenkunst. Er machte sich zudem durch Graffiti-Kunst am Rande der Legalität einen Namen. Seine Arbeiten wurden auch schon im Künstlerhaus Bethanien gezeigt.

