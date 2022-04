Spendenschub für Ukraine nach Benefizkonzert in Pankow

Berlin. Musik für Medikamente und medizinisches Equipment: Mit einem Benefizkonzert im Jüdischen Waisenhaus in Pankow Mitte März sammelten die Caritas-Kliniken, der Bildungsträger Pankower Früchtchen und andere Akteure Spenden für das Sheptytsky-Krankenhaus in Lwiw ein. Die musikalischen Einlagen von Schülerinnen und Schülern sorgten für große finanzielle Einnahmen. Gleichzeitig konnte das spendenbereite Netzwerk durch diesen Abend weiter gesponnen werden. Das Geld wird in Lwiw dringend benötigt.

Spendensumme nach Benefizkonzert: Rund 8000 Euro

Zustande gekommen ist die spontane Benefizveranstaltung durch die Partnerschaft zwischen der Caritas-Klinik Dominikus in Reinickendorf und dem ukrainischen Krankenhaus. „Sie suchten nach einem Austragungsort und wollten den Betsaal unserer SchuleEins mieten. Wir haben uns dann aber anschließen wollen“, erklärt Carmen Urrutia, Geschäftsführerin von Pankower Früchtchen. Einige Eltern hätten zunächst Bedenken geäußert, da sie annahmen, dass es sich bei dem ukrainischen Spendenempfänger um ein Militärkrankenhaus handele. Das Sheptytsky-Krankenhaus ist jedoch ein kirchliches Krankenhaus – laut Pankower Früchtchen das einzige in der Ukraine.

Insgesamt seien an dem Abend und im Nachgang 7689,49 Euro eingenommen worden, die auf das Konto der Caritas-Klinik eingezahlt wurden. Neben Großspendern, wie der Wohnungsbaugenossenschaft Wilhelmsruh, Recordsale, Carmen Urrutia und der Volksbank hätten sich viele Privatpersonen solidarisiert.

Das Benefizkonzert fand im Betsaal der SchuleEins statt, dem früheren jüdischen Waisenhaus. Das Gebäude wurde für Kinder aus der Ukraine erbaut, die vor den dortigen Pogromen geflüchtet waren.

Um den Betrieb in dem ukrainischen Krankenhaus aufrechtzuerhalten, wurde vor Ort eine Bedarfsliste mit Gütern erstellt, die in einem Hilfstransport in das vom Krieg zerrüttete Land transportiert werden sollen. In einer Rundmail an die Eltern, fragte die Geschäftsführung der Pankower Früchtchen, ob jemand Kontakt zu einem Logistikunternehmen und in den medizinischen Bereich habe. Beides traf auf Christian Bruß zu, der auch beim Benefizkonzert zugegen war.

Partnerschaft mit Verein bringt weitere 20.000 Euro

Er engagiert sich ehrenamtlich bei dem Warriors KDM e. V., den Anmelder und Mitorganisator des „Sound of Peace“-Festivals am Brandenburger Tor. Der Verein pflegt Kontakte zu Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, dessen Frau auf der Kundgebung in Berlin aufgetreten ist, bei der 12 Millionen Euro generiert werden konnten. Von dieser Summe soll nun ein Teil an das Sheptytsky-Krankenhaus fließen, für das das Benefizkonzert veranstaltet wurde.

Unabhängig vom Hilfstransport der Caritas-Kliniken und der Pankower Früchtchen beabsichtigte der Warriors KDM e. V. eine Lieferung mit Hilfsgütern in die Ukraine zu schicken. „Die Medikamente wurden gerade bezahlt. Nächste Woche fahren wir in die Nähe von Kiew und nach Odessa und möglicherweise auch nach Lwiw“, erklärt Holger Werner, Vereins-Vorsitzender. Ob der Transport tatsächlich zusammen mit der Caritas organisiert und auch das Sheptytsky-Krankenhaus angefahren werde, entscheide sich aber erst in den nächsten Tagen. Sicher sei: 20.000 Euro gehen nach Lwiw.

Aufbau einer Chirurgie-Abteilung und Kinder-Palliativstation in Lwiw

Das Geld wird vor Ort vor allem in den Aufbau einer Chirurgie-Abteilung investiert, die geschlossen war und in drei Wochen eröffnen soll. „Wir kaufen medizinische Technik, die nicht gespendet wird. Das wichtigste aber sind aber die Personalkosten“, berichtet Dr. Andriy Lohin, Direktor des Sheptytsky Krankenhauses. „Aus dem Osten der Ukraine kommt qualifiziertes Personal, das wir hier gut einsetzen können.“

Weiterhin soll eine Palliativabteilung für Kinder entstehen, die es in Lwiw bisher nicht gebe. Geld dafür komme bisher aus Tschechien, mehr sei aber notwendig. Auch für andere Bedürfnisse: „Mit Krankenwagen- und Kleintransportern evakuieren wir gelähmte Kinder und Schwerkranke aus anderen Städten und bringen sie nach Lwiw oder nach Polen. Die Spenden benötigen wir für Treibstoff und die technische Instandhaltung der Fahrzeuge.“

Warriors KDM e. V.: „Wir müssen die Herzen der Menschen offen halten“

Die Situation in Lwiw sei zwar nicht so schlimm, wie in anderen Teilen der Ukraine, dennoch angespannt. „Wir erleben jeden Tag einen Luftalarm, doch bisher arbeitet die Luftabwehr sehr gut“, so Lohin. Gleichzeitig wächst die Wut auf die russische Armee wegen Bucha: „Das ist ein Genozid und kein Krieg.“

Daran und an die generelle Situation in der Ukraine zu erinnern, hat sich Holger Werner zur Aufgabe gemacht: „Wir wollen mit unserem Hilfstransport in Deutschland ein Zeichen setzen, dass die Ukraine nicht weit ist.“ Er beobachte, dass manche Menschen dem Thema mittlerweile überdrüssig seien. „Wir müssen die Herzen der Leute offen halten.“

