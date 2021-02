2020 hat es in Spandau weniger Unfälle gegeben als noch 2019, dafür aber mehr Verletzte. Zentrale Kreuzungen bleiben Unfallschwerpunkte

Statistik für 2020 Mehr als 1000 Verletzte bei Unfällen in Spandau

Berlin. In Spandau ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Vorjahr erneut gesunken, gleichzeitig ist jedoch die Zahl der Verletzten im Vergleich zu 2019 leicht gestiegen. Das geht aus einer aktuellen Anfrage der Spandauer SPD-Abgeordneten Bettina Domer hervor. Demnach wurden im Bezirk rund 1040 Menschen bei Unfällen im Jahr 2020 verletzt, im Jahr zuvor waren es 50 weniger. In beiden Jahren sind zudem jeweils vier Personen in Folge von Zusammenstößen gestorben. Die Gesamtzahl der Unfälle lag zuletzt bei 7724, im Vorjahr wurden 7811 Unfälle erfasst und 2018 waren es sogar noch 8359.