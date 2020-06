„Platz der weißen Rose“ in Spandau kann kommen

Die Rasenfläche an der Wilhelmstraße 23, vor dem ehemaligen Kriegsverbrechergefängnis in Spandau, soll künftig „Platz der Weißen Rose" heißen.

Berlin. Die Rasenfläche an der Wilhelmstraße 23 in Spandau, vor dem ehemaligen Kriegsverbrechergefängnis, kann in „Platz der Weißen Rose“ umbenannt werden. Das hat nun eine Prüfung des Bezirksamts Spandau ergeben, wie Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) und Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU) in einem Zwischenbericht an die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) mitteilen. Vor einer Umbenennung sind allerdings noch mehrere Schritte notwendig.