Wie sich Spandaus Open-Air-Kino auf die Saison vorbereitet

Am 12. Juni will das OpenAirKino Spandau den ersten Film dieses Sommers zeigen. Dafür wurde ein Hygienekonzept erstellt.

Berlin. Seit inzwischen 17 Jahren betreiben Julia und Roman Colm das OpenAirKino Spandau, aber diese Saison wird auch für sie, trotz der langjährigen Erfahrung, eine besondere werden. In den vergangenen Wochen haben sich die beiden ein genaues Hygienekonzept überlegt, in diesen Tagen finden die letzten Tests und eine Begehung mit Vertretern des Bezirksamts statt. Dann soll planmäßig am 12. Juni der erste Film gezeigt werden: „Wie im Himmel“, heißt der, es ist laut Ankündigung ein Film über die Besinnung auf das Wesentliche und eine Lehrstunde in Sachen positives Denken – er erscheint passend für die aktuelle Situation.