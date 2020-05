In den Neubau an der Wilhelmstraße 23a sollen nach Plänen der Klingsöhr Unternehmensgruppe Ärzte einziehen.

Medizinische Versorgung Investor entwickelt neues Ärztehaus in der Wilhelmstadt

Berlin. Das Gebäude an der Wilhelmstraße 23a in Spandau sorgte bereits für Wirbel, da war es noch gar nicht fertiggestellt. Es steht dort, wo sich einst die Zufahrt zum Kriegsverbrechergefängnis befand – und weckte im vergangenen Jahr das Interesse der Berliner AfD, die nach einer Immobilie suchte. Die Proteste aus anderen Parteien, mit Blick auf den historischen Standort, waren schnell groß. Zu einer Vermietung oder gar einem Verkauf kam es am Ende nicht.