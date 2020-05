Reinickendorf. Mit Blick auf die kommenden Tage müsste Olaf Schenk eigentlich vor Freude strahlen, denn angekündigt sind laut Wetterbericht Sonne und teilweise um die 20 Grad. Doch nach Lachen ist dem Pächter des Strandbades Lübars überhaupt nicht. Denn er darf nicht öffnen. Dabei hat er jetzt erst das Freibad modernisiert.

„Das Schlimmste ist die Ungewissheit. Wir haben überhaupt keine Planungssicherheit“, sagt Olaf Schenk, der das Strandbad seit nunmehr elf Jahren mit seinem Freund und Geschäftspartner Henry Arzig betreibt. Er ist wütend – besonders auf den Senat. „Keiner kann uns sagen, wann es wieder losgeht, nicht mal ein ungefähres Datum kann genannt werden. Es stehen Existenzen auf dem Spiel.“

400 Tonnen Sand, 20 neue Strandkörbe und etliche Blumen

Wie bei vielen Unternehmern überwiegen auch bei Schenk und Arzig seit Beginn der Corona-Krise und den damit einhergehenden Regelungen die Ausgaben – Einnahmen gibt es derzeit kaum. Hinzukommt, dass die beiden einen sechsstelligen Betrag für die Modernisierung des Strandbades ausgegeben haben. Der Eingangsbereich und alle Gebäude wurden neu gestrichen, Sprungturm und Rutschen bekommen in den kommenden Tagen einen neuen Farbanstrich in dem für das Strandbad typischen Orange.

Weiter wurde das Holz der Steganlagen bearbeitet, 20 neue Strandkörbe aufgestellt, 400 Tonnen Sand aufgeschüttet und etliche Blumen gepflanzt. Und auch drinnen im Restaurant hat sich einiges getan. Neben neuen Möbeln wurde bereits eine neue Thekenanlage eingebaut – alleine die hat 25.000 Euro gekostet, verrät Schenk. Das 104.000 Quadratmeter große Areal ist fertig, doch anstatt die Stimmen der Gäste ertönt derzeit nur Vogelgezwitscher. Und wie es derzeit aussieht, wird sich das auch so schnell nicht ändern.

Reservierungsportal könnte Schlangen am Eingang des Strandbades verhindern

Der 58-jährige Schenk macht seinem Ärger Luft. „Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass die Menschen mittlerweile in den Parks sitzen dürfen ohne weggeschickt zu werden, bei mir aber niemand sitzen darf. Auch die Badestrände sind an sonnigen Tagen voll. Der Unterschied ist nur, dass es hier im Strandbad die Sicherheit gibt durch die Bademeister.“ Schenk und Arzig haben sich schon etwas überlegt, um doch Gäste empfangen zu dürfen: Auf einem Reservierungsportal könnte man sich anmelden und den Eintritt bezahlen, damit es zu keinen Schlangen am Eingang kommt – 1000 Gäste dürften sich gleichzeitig auf der 50.000 Quadratmeter großen Freifläche oder im 54.000 Quadratmeter großen See aufhalten. Verlässt jemand das Strandbad und loggt sich aus, wäre dieser Platz für den nächsten wieder frei. „Unsere Mitarbeiter würden aufpassen, dass die Abstände auch eingehalten werden“, sagt Schenk, „wenn wir doch die Chance bekommen würden.“ Zumindest in Sachen Gastronomie will der Berliner Senat in dieser Woche über eine Lockerung und somit über eine Öffnung nachdenken.

Lieferdienst für den Betreiber des Strandbades keine Option

In dem Fall würde Schenk nur jeden zweiten Tisch anbieten, seine Mitarbeiter mit Mundschutz bedienen. Doch solange keine Entscheidung getroffen ist, muss die Küche kalt bleiben. Ein Lieferdienst kommt für den Unternehmer nicht infrage. Zu weit draußen sei das Strandbad, als dass jemand neben all den Lieferdiensten auf das Ausflugslokal aufmerksam werden und dort Flammkuchen, Burger oder Matjes mit Bratkartoffeln bestellen würde. „Wir müssten Köche bereithalten, das Essen zubereiten und ausliefern und hätten dann noch die Ungewissheit, ob überhaupt jemand etwas bestellt“, sagt Schenk und ergänzt: „Wir arbeiten nur mit frischen Lebensmitteln, die wir dann permanent wegwerfen könnten, wenn eben keine Bestellungen eingehen.“ Das würde sich nicht rentieren.

Im Sommer sind mitunter bis zu 20 Mitarbeiter beschäftigt. Jetzt sind es vier, zwei davon in Kurzarbeit, fast 30 Saisonarbeiter seien in der Warteschlange – davon alleine zehn Bademeister. Obwohl es nicht so viel zu tun gebe, will Schenk seine Mitarbeiter nicht entlassen. Dafür geht er sogar an seine Ersparnisse, die er eigentlich für seine Rente zurückgelegt hatte. Schenk ist wütend und hofft zugleich, dass die Situation bald ein Ende hat und er das Strandbad öffnen darf. Positiv stimmt in derzeit nur die Pyrotalia, die zwar schon verschoben wurde, aber – stand jetzt – am 19. September im Strandbad Lübars ab 18 Uhr stattfinden soll. Bereits zum zehnten Mal werden die Feuerwerke bei Live-Musik zu sehen sein. Tickets gibt es im Internet auf super-ticket.de.