Bezirksamt Reinickendorf sieht Lockerungen kritisch

Reinickendorf. Mitte März wurden im Rathaus Reinickendorf aufgrund des Coronavirus und der damit verbundenden Ansteckungsgefahr bis auf Weiteres sämtliche Sitzungen wie Ausschüsse und die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) abgesagt. Nach dem Motto: „Kontaktverbot bedeutet nicht Informationsverbot“ wurden Politiker und Bürger zu einer Telefon- und Videokonferenz eingeladen. In dieser informierten Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) und die Stadträte über die derzeitige Situation. Dabei wurde deutlich: Der Bezirk scheint die Lage im Griff zu haben, die anstehenden Lockerungen sehen aber alle kritisch. Knapp 100 Menschen haben den Verantwortlichen des Rathauses aufmerksam zugehört.

„Die Ansteckungszahlen sind zurückgegangen. Derzeit sind es 433 positiv getestete Personen und 2350 Menschen, die in Quarantäne sind“, sagt Balzer (Stand 22. April). Die Situation im Lagezentrum sei ruhiger geworden – 150 Mitarbeiter aus dem Gesundheitsamt und anderen Bereichen des Bezirksamtes helfen dort mit. Das Lagezentrum ist von 8 bis 16 Uhr und von 9 bis 15 Uhr (Wochenende und Feiertage) unter der Telefonnummer (030) 90294-5500 zu erreichen. Dort werden Fragen rund um das Coronavirus beantwortet und Kontaktpersonen befragt. Nach Angaben des Gesundheitsstadtrates Uwe Brockhausen (SPD) sei die Lage derzeit relativ entspannt. Auch die Situation im Humboldt-Krankenhaus und in betroffenen Seniorenpflegeheimen, in denen sich mehrere Mitarbeiter und Patienten angesteckt hatten, seien unter Kontrolle.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Lockerungen bedeuten für den Bezirk Reinickendorf viel Arbeit

Dennoch kommen die Lockerungen für Frank Balzer zu früh. „Diese Maßnahme vermittelt einen trügerischen Eindruck. Wir werden im Bezirk alles Nötige tun, um die Disziplin zu wahren“, sagt er. Nach Rücksprache mit der Polizei und dem Allgemeinen Ordnungsamt unter der Leitung von Bezirksstadtrat Sebastian Maack (AfD) hätten Partys und Menschenansammlungen zugenommen – der Außendienst des Ordnungsamtes hätte viel zu tun gehabt, die Eindämmungsverordnung zu kontrollieren. Der Bezirk wolle streng dagegen vorgehen, damit diese Lockerungen nicht wieder gestrichen würden und man in die Ausgangslage zurückfalle. „Das wäre der wirtschaftliche Totalschaden.“

Durch die Lockerungen sieht Balzer auch viel Arbeit auf den Bezirk zukommen. „Es wird praktisch sehr schwierig sein nachzumessen, ob es nun 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sind oder nicht doch 1000“, vermutet er. Damit bezieht er sich auf die Kaufhäuser, die auch öffnen dürfen, wenn sie den geforderten Teil abtrennen.

Wesentlich kritischer sehen Balzer und Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) eine Öffnung der Spielplätze. „Ich sehe die Gefahr, dass sich Kinder, Eltern und Großeltern einer großen Ansteckungsgefahr aussetzen.“ Kollegin Schultze-Berndt verweist auf die Grünflächen und die Wälder, die genutzt werden sollten, um den Kindern Bewegung anzubieten. Die gute Nachricht: Sportanlagen sollen laut Tobias Dollase (parteilos, für CDU) geöffnet werden dürfen. Die Vereine wurden bereits informiert. Sportwarte werden darauf achten, dass sich nur eine geringe Anzahl an Personen dort aufhält und der Abstand sowie die Hygienevorschriften gewahrt werden.

Mehr Mitarbeiter werden in ihre Büros im Rathaus Reinickendorf zurückkehren

Im Rathaus wird sich die Situation in den kommenden Tagen ändern. Seit Beginn des Kontaktverbotes hat nur noch die Hälfte der Belegschaft im Büro gearbeitet, nun sollen wieder 60-70 Prozent des Personals anwesend sein – Risikopatienten ausgeschlossen. Das sei laut Balzer auch nötig, da es in den vergangenen Wochen einen Rückstau an zu bearbeitenden Anträgen gegeben habe. Auch das Schulamt müsse voll besetzt sein, wenn die Schulen wieder öffnen. Die Bürgerämter seien laut Bezirksstadtrat Sebastian Maack (AfD) so gut es ginge offen gehalten worden, das Standesamt wurden verstärkt, damit Sterbe- und Geburtsurkunden zeitnah ausgehändigt werden können. Derzeit werde versucht, die Termine ab Anfang Mai auszuweiten. „Wir haben einen so großen Rückstand, dass ich nicht weiß, wie wir den abarbeiten sollen“, sagt Maack, „wir werden es auf jeden Fall versuchen.“