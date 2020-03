Spandau und Potsdam wollen Verkehr gemeinsam planen

Berlin. Die Verkehrssituation im Spandauer Süden ist im Bezirk ein Dauerthema. Staus auf den beiden Hauptstraßen, bedingt auch durch Pendler aus dem Brandenburger Umland, und Forderungen für einen besseren Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr beschäftigen regelmäßig die Bezirksverordneten im Spandauer Verkehrsausschuss. Nun scheint es einen ersten Schritt in Richtung Besserung zu geben.

Potsdam, Spandau und die Berliner Senatsverkehrsverwaltung wollen die Verkehrsabwicklung künftig gemeinsam und gebietsübergreifend planen und daraus folgende Maßnahmen ergreifen. Darauf habe man sich im Gespräch verständigt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Das Ganze, so Spandaus Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU), sei als langer Prozess angelegt, „der sich über viele Jahre erstreckt“. Hintergrund ist vor allem das erwartete Bevölkerungswachstum in Potsdam wie in Spandau.

Intensivierter Austausch zu Verkehr zwischen Potsdam und Spandau

Bislang war eben jene gemeinsame Planung ein schwieriges Thema. So wurde noch im vergangenen Jahr bei der Zuständigkeit für die vorgesehene Umgestaltung eines zentralen Knotenpunkts, der Kreuzung von der Potsdamer Chaussee (Bundesstraße 2) und dem Ritterfelddamm, von einer Stelle zur anderen verwiesen. Nun soll das anders sein; die Rede ist von einem „intensivierten Austausch zu verkehrlichen Fragen“.

Das bestätigt auch die Senatsverkehrsverwaltung. „Auf Fach- wie auch auf Leitungsebene finden zur verkehrlichen Erschließung neuer Wohngebiete regelmäßige Abstimmungsrunden statt“, sagt ein Sprecher. Derzeit werde im Auftrag von Potsdam untersucht, wie Krampnitz künftig angebunden werden soll – in den nächsten zehn bis 15 Jahren entsteht dort, kurz vor der Grenze zu Spandau, ein neues Stadtquartier für bis zu 10.000 Bewohner. „Erste Ergebnisse, die neben den verkehrlichen Auswirkungen auch notwendige verkehrliche oder infrastrukturelle Maßnahmen für den Potsdamer und den Spandauer Bereich beinhalten, werden zum dritten Quartal 2020 erwartet“, so der Sprecher weiter.

Größere Knotenpunkte sind schon heute stark ausgelastet

Im Blickpunkt wird dabei auch die Bundesstraße 2 stehen. Bereits aktuell werde deutlich, dass „gerade die größeren Knotenpunkte entlang der Verkehrsachse zu Einschränkungen in der Leistungsfähigkeit führen“, heißt es in der Mitteilung von Spandau und Potsdam. Zu einer Entlastung sei vor allem eine Verlagerung von Teilen des Autoverkehrs auf den ÖPNV sowie Radverkehr notwendig.

Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung in Potsdam, nennt deshalb die Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs als zentralen Punkt. Im Bereich des ÖPNV sollen attraktive Alternativen geschaffen werden, so Rubelt. Ein weiteres Ziel sei der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur.

Ein erstes Untersuchungsergebnis gibt es derweil, es betrifft eben jene Kreuzung von B2 und Ritterfelddamm: Der Umbau zu einem Kreisverkehr, der lange im Gespräch war, wird nun nicht mehr favorisiert. Er könne die zukünftig notwendige Verkehrsabwicklung nicht gewährleisten, teilen Potsdam und Spandau mit. Wie der Ausbau stattdessen aussehen soll, wird dagegen noch offen gelassen.

