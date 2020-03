Anwohner wütend über Falschparker und Temposünder

Reinickendorf. Wer sich Borsigwalde auf der Karte ansieht, könnte meinen, dass es zumindest flächenmäßig das Herz Reinickendorfs ist. Der Ortsteil erstreckt sich auf gerade einmal zwei Quadratkilometern, knapp 8500 Menschen leben dort. Doch so ruhig scheint der kleine Ortsteil nicht zu sein, einigen Bewohnern stoßen Themen wie Falschparken und zu schnelles Fahren sauer auf. Und auch an einigen Ecken des Ortsteils fühlen sie sich nicht sicher. Das fand Ordnungsstadtrat Sebastian Maack (AfD) bei einem Bürgerdialog zum Thema „Sicherheit und Ordnung in Borsigwalde“ heraus.

„Sie müssen dringend in der Ecke Leuenberger Zeile, Ernststraße, Jakobsenweg kontrollieren. Das sind teilweise schlimme Zustände“, ruft ein Mann, „die parken da gerade abends kreuz und quer, sodass da fast Durch die Falschparker sind die ausgewiesenen Grünanlagen mittlerweile kaum noch erkennbar.

Foto: Susanne Kollmann niemand mehr durchkommt.“ Das Problem sei bekannt, viele von denen würden den Bereich als Parkplatz nutzen, um in den Borsighallen einkaufen zu gehen oder in die U-Bahnlinie 6 zu steigen, sagt Maack. Über die Schneckenbrücke ist es nämlich nur ein Katzensprung. Ordnungsamt Reinickendorf hat 400 Schwerpunkte Die Anwohner beschweren sich, dass es immer schlimmer werden würde. „Die parken vor unseren Einfahrten und auf Grünflächen.“ Als wesentlich dramatischer empfindet eine Anwohnerin die Enge der Straßen. „Wenn mein Haus brennt, wird die Feuerwehr nicht durchkommen“, sagt sie besorgt. Viele Falschparker würden zu weit auf der Fahrbahn stehen, einige halten zeitweise in zweiter Reihe. Wie es die Müllabfuhr regelmäßig schaffe, durch dieses Gebiet zu fahren, sei ihr schleierhaft. Circa 400 Schwerpunkte hat das Ordnungsamt Reinickendorf auf der Liste, kontrolliert diese regelmäßig. Das Problem der Falschparker rund um die Ernststraße ist seit der Veranstaltung hinzugekommen. Maack wolle mit seinen Mitarbeitern prüfen, ob es möglich sei, an einigen sehr engen Stellen ein eingeschränktes Halteverbot anzuordnen. So wäre Platz für Rettungsfahrzeuge, aber auch, um dem Gegenverkehr auszuweichen. Denn momentan müsste ein Fahrer eine weite Strecke wieder rückwärts fahren, um den anderen passieren lassen zu können. Auf der Schneckenbrücke fühlen sich Menschen unsicher Einer Anwohnerin ist genau diese Gegend rundum die Schneckenbrücke ein Dorn im Auge. Sie fühle sich Die Schneckenbrücke ist eine wichtige Verbindung der Ortsteile Tegel und Borsigwalde. Durch die teilweise fehlende Beleuchtung fühlen sich viele Menschen gerade nachts unsicher.

Foto: Susanne Kollmann sehr unsicher, gerade, wenn es dunkel ist. „Da ist ja nichts, wenn man nach Tegel geht, nur Firmen und der Rewe hat nachts auch geschlossen.“ Es sei nicht ausreichend beleuchtet, zweimal sei sie schon von Radfahrern angefahren worden. Die Polizei, die unweit an der Berliner Straße ihre Wache hat, kennt das Problem. „Es ist eine wirklich dunkle Ecke. Nachts ist da tatsächlich kaum jemand“, stimmt der zuständige Dienstgruppenleiter für Borsigwalde F. Stöckl zu. Dauerhaft postieren könnte sich die Polizei aber nicht, denn für den gesamten Bezirk stünden zehn bis zwölf Streifen zur Verfügung. Mit der Sanierung wird es auch noch etwas dauern: Der Senat teilte Ende 2019 mit, dass die einst im Jahr 2017 geplante Sanierung aufgrund notwendiger Prioritätenfestlegung und Personalengpässen verschoben werden. Nächster Termin: 2021. Aus Sicht der Borsigwalder würden sich immer weniger Menschen an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. „30 fährt hier niemand“, sagt einer der Teilnehmer. Gerade vor der Borsigwalder Grundschule in der Miraustraße, wo Maack zum Bürgerdialog eingeladen hat, käme es zu Schulbeginn und abends regelmäßig zum Chaos. „Die fahren nicht nur viel zu schnell, die blockieren auch die Straße, um ihre Kinder vor der Schule rauszulassen“, heißt es. Die Anwohner wünschen sich regelmäßige Kontrollen in den Stoßzeiten. Die so genannten Elterntaxis seien in der Tat ein Problem, sagen Ordnungsstadtrat und Polizeibeamter, allerdings vor nahezu jeder Grundschule und jeder Kindertagesstätte. „Einige Lehrer schreiben mittlerweile die Kennzeichen der Falschparker auf und schicken uns diese mit einem Foto. Wir schreiben dann eine Anzeige“, sagt Stöckl. Er versichert, in dem Bereich Geschwindigkeitskontrollen durchführen zu lassen.