Seit 20 Jahren betreibt Silvia Cetin das Cafe am See direkt mit Blick auf den Schäfersee.

Restaurant Hausmannskost und persönliche Gespräche im Café am See

Reinickendorf. Wer zu Silvia Cetin in das Café am See kommt, fühlt sich gleich heimisch. Das Lokal am Schäfersee hat die Vollblut-Gastronomin liebevoll dekoriert – mit Liebe zum Detail. Überall findet man Tannengrün, Kugeln, Sterne, Schleifen und Figuren. Es weihnachtet sehr, ohne kitschig zu wirken. Auch die Speisekarte hat die 59-Jährige auf die Wintermonate ausgerichtet.

So gibt es gutbürgerliche Hausmannskost wie Rehbraten in Rotweinsoße mit Apfelrotkohl und Salzkartoffeln (17,50 Euro), Hausgemachte Hackfleischklopse in einer Kapern-Sahne-Soße mit Salzkartoffeln und Rote Beete (7,80 Euro) oder Kasslerlachs auf Sauerkraut mit Salzkartoffeln (8,50 Euro). Auch Fisch und Salate stehen auf der Speisekarte, genauso wie Suppen. „Alles wird jeden Tag von uns frisch gekocht.“ Hinter Silvia Cetin steht ein zehnköpfiges Team, das auch jeden Morgen ein Frühstücksbuffet mit einem Kännchen Kaffee, Schokolade oder Tee, einem Glas Orangensaft, verschiedenen Wurst-und Käsesorten, Marmelade, Honig, gekochten Eiern, Rührei, Joghurt, Brötchen, Brot und Butter für 7,50 Euro anbietet. Und das alles mit Blick auf den Schäfersee.

Doch das Besondere sind nicht unbedingt die Speisen, sondern das stets offene Ohr der Wirtin. „Einige Gäste kommen jeden Tag seit der Eröffnung vor 20 Jahren hierher. Da bekommt man schon einiges mit“, sagt Cetin. Und die schaut auch nach dem Rechten, wenn ein Stammgast mal nicht zum Mittagstisch kommt oder vorher absagt. „Ich habe schon erlebt, dass ein älterer Herr gestürzt ist und niemand da war, um zu helfen“, erinnert sich Cetin. In ihrem Lokal wird sie daher auch „Mutter Theresa“ genannt. Jeden Tag an 365 Tagen im Jahr steht sie von 8 bis 19 Uhr in ihrem Lokal – an Heiligabend feiert sie dort mit ihrer Familie und den Stammgästen, die sonst niemanden haben, mit dem sie den Abend verbringen könnten.

Café am See, Residenzstraße 43, 13409 Berlin, Tel. 030/455 19 24, Öffnungszeiten: Mo–So 8–22 Uhr, bei angemeldeten Feiern auch länger