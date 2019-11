Reinickendorf: Fahrbahn am Zeltinger Platz in Frohnau löst sich auf

Reinickendorf. Rund um den Zeltinger Platz in Frohnau müssen sich Autofahrer auf mögliche Staus einstellen. Es musste kurzfristig mit der Sanierung der Fahrbahn begonnen werden, teilt das Bezirksamt Reinickendorf mit. Grund für die plötzliche Baustelle ist die Auflösung der Asphaltschicht. Diese wird abgefräst und ersetzt.

Die Arbeiten werden voraussichtlich zum 29. November abgeschlossen sein, so dass der kunsthandwerkliche Weihnachtsmarkt am 7. und 8. Dezember wie angekündigt durchgeführt werden kann, so ein Sprecher des Bezirksamtes.