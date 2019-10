Ehrenbürger in Berlin: Paul von Hindenburg soll Ehrenbürgerwürde aberkannt werden

Berlin. Paul von Hindenburg (1847–1934) soll aus der Ehrenbürgerliste Berlins gestrichen werden. Das fordert die rot-rot-grüne Regierungskoalition. Hindenburg hatte seine Ehrenbürgerwürde 1933 „für seine Verdienste bei der Etablierung der NS-Herrschaft erhalten“, heißt es in dem Antrag der Koalition.

Zum Ehrenbürger werden Personen ernannt, die sich in hervorragender Weise um die Stadt verdient gemacht haben.

Hindenburg unterschrieb die Notverordnung

Paul von Hindenburg wurde am 20. April 1933 gemeinsam mit Paul von Beneckendorff auf Vorschlag der NSDAP-Fraktion in die Liste der Berliner Ehrenbürger aufgenommen. Die Auszeichnung erhielten die beiden in Würdigung ihrer „Verdienste um die nationale Wiedergeburt der Stadt Berlin“.

Am 30. Januar 1933 hatte Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannt, heißt es jetzt in der Begründung der Aberkennung. „Neuere geschichtswissenschaftliche Forschungen belegen, dass Hindenburg im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war“, so der Antrag. In der Folgezeit habe Hindenburg die Notverordnung und Gesetze unterschrieben, die den Reichstag entmachtet, die Grundrechte aufgehoben und der neuen Regierung neue Machtmittel gegeben hätten.

Andere Städte und Kommunen wie Dortmund, Kiel, Leipzig und München hätten Hindenburg die Ehrenbürgerschaft bereits aberkannt.

Wer wird Ehrenbürger von Berlin?

Der Senat von Berlin kann Menschen, die sich „in hervorragender Weise um Berlin verdient gemacht“ haben, im Einvernehmen mit dem Berliner Abgeordnetenhaus das Ehrenbürgerrecht verleihen. Die Ehrenbürgerurkunde wird vom Regierenden Bürgermeister persönlich überreicht.

Ehrenbürger erhalten eine Reihe von Vergünstigungen, so das Recht auf ein Ehrengrab, und sie dürfen einen Künstler auswählen, der auf Kosten des Landes Berlin ein Bild von ihnen malt. Seit 1813 wurden Menschen ehrenhalber zu Bürger Berlins gemacht, aktuell umfasst die Liste der Ehrenbürger 121 Personen.

Unter den Ehrenbürgern sind zahlreiche Politiker sowie Künstler, Wissenschaftler, Unternehmer und weitere Personen der Zeitgeschichte. Otto Fürst von Bismarck, Theodor Heuss, Michail Gorbatschow, Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble stehen auf der Liste, ebenso Heinrich Zille, Marlene Dietrich, Herbert von Karajan, Rudolf Ludwig Karl Virchow und Werner Otto.

Die erste Ehrenbürgerwürde verlieh Berlin im Juli 1813 Conrad Gottlieb Ribbeck, er war Oberkonsistorialrat und Propst zu Berlin. Adolf Hitler wurde die Ehrenbürgerwürde 1933 verliehen und 1948 aberkannt. Gleichzeitig wurden Hermann Göring, Joseph Goebbels und Wilhelm Frick von der Liste gestrichen.

Hindenburgdamm: Auch Straßenname war in der Debatte

Der Name Paul von Hindenburgs hatte auch schon in der Bezirksverordnetenversammlung von Steglitz-Zehlendorf für Diskussionen gesorgt.

Im Juni wurde beschlossen, am Hindenburgdamm zwei neue Hinweistafeln anzubringen, die über den Namensgeber informieren. Sie stehen künftig am nördlichen und südlichen Anfang der Straße, die durch die Ortsteile Steglitz und Lichterfelde führt.