Die ersten Bauzäune für den Bau der Flüchtlingsunterkunft am Osteweg stehen. Der Bezirk hatte dort eine Schule geplant.

Flüchtlinge Bau der Flüchtlingsunterkunft am Osteweg beginnt

Trotz der Proteste von Anwohnern und einer Bürgerinitiative, die für den Erhalt des Schulstandortes am Osteweg 63 in Lichterfelde gekämpft hat, geht der Bau von Modularen Unterkünften für Flüchtlinge (MUF) jetzt los. Der Bauzaun sei aufgestellt worden, damit mit den bauvorbereitenden Arbeiten zügig begonnen werden könne, bestätigte Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) am Mittwoch auf Anfrage der Berliner Morgenpost.