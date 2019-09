Friedenauer Gemeinschaftsschule erhält Inklusionspreis

Der Jakob Muth-Preis zeichnet Schulen in ganz Deutschland für gelungene Inklusion aus.

Die Friedenauer Gemeinschaftsschule Berlin wird mit dem Jakob Muth-Preis 2019 ausgezeichnet. Die Bildungseinrichtung wird so zusammen mit vier anderen Schulen für ihre inklusive Arbeit gewürdigt.

Projektträger des Jakob Muth-Preises sind der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, die Deutsche Unesco-Kommission und die Bertelsmann-Stiftung. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert.

Auch zehn Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention ist Inklusion an deutschen Schulen noch immer nicht selbstverständlich, heißt es in einer Presseerklärung zur Preisverleihung. Die fünf Preisträger würden vorbildlich zeigen, dass Inklusion an Schulen gelingen kann.

Fusion aus vier Schulen

Der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel sagte: „Schule hat auch die wichtige Aufgabe, Kindern den Wert einer demokratischen Gesellschaft zu vermitteln. Zu einer guten Demokratie gehört, Vielfalt und Inklusion als Bereicherung zu sehen und zu leben.“

Die Friedenauer Gemeinschaftsschule ist im Jahr 2012 aus vier Schulen fusioniert. Überzeugt habe das Konzept der individuellen Förderung, der engen Verzahnung des Ganztagsangebots mit dem Unterricht sowie das vielfältige Angebot zur Berufsvorbereitung für Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf.