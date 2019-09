Berlin. Die Neugestaltung des Weigand­ufers erhitzt weiterhin die Gemüter in Neukölln. Im Rahmen von Straßenbauarbeiten sollen Bäume und Büsche entlang des Ufers fallen – dagegen protestieren Anwohner zwischen Weichsel- und Wildenbruchplatz seit Monaten. Das Beteiligungsgremium Sonnenallee und die Initiative „Kiezmiezen“ fordern von Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD), die Rodungen zu stoppen.

Angesichts des Klimawandels, immer heißerer Sommer und Insektensterbens sei es nicht nachvollziehbar, warum die Gehölzbestände entlang des Weigandufers gerodet werden sollen – zumal sie Pflanzen im Umweltatlas des Berliner Senats in der höchsten Schutzwürdigkeit eingestuften seien, so die Initiativen.

Anwohner und Bezirk streiten über neue Pflanzen am Ufer

Hikel kontert, dass es gerade die mit dem Klimawandel vermehrt auftretenden Starkregenereignisse seien, die eine Umgestaltung der Promenade nötig machen würden. Damit Regenwasser nicht ungefiltert in den Neuköllner Schifffahrtskanal läuft, sei beispielsweise der geplante Bau von Versickerungsmulden unvermeidlich. Diese Maßnahme sei mit der Erhaltung der vorhandenen Sträucher jedoch nicht vereinbar, so Hikel weiter.

Zudem erklärte Hikel, dass Anwohner sehr wohl an den Plänen zur Umgestaltung des Weigandufers beteiligt worden seien – unter anderem durch das Beteiligungsgremium Sonnenallee. Außerdem sei der Bürgersteig, auf dem die Rodungen stattfänden, keine schutzwürdige Fläche, sondern lediglich Straßenland. Schützenswert hingegen seien die Grünanlage am Weichselplatz und die Böschung am Kanal – die beide von den Maßnahmen nicht betroffen sind.

300 Sträucher und zwölf Bäume sollen neu gepflanzt werden

Das Weigandufer in Neukölln wird umgestaltet.

Foto: Sergej Glanze

Tatsächlich wurden in einem Pflanz-Workshop inzwischen gemeinsam mit Anwohnern und dem BUND Bepflanzungspläne für den Uferbereich entwickelt. Demnach sollen im Bereich der Versickerungsmulden mehr als 300 heimische Sträucher und zwölf Bäume neu gepflanzt werden. Außerdem sollen zusätzlich zu den derzeit als Sitzgelegenheiten genutzten Betonquadern entlang der Promenade künftig auch Bänke mit Rückenlehnen aufgestellt werden.

Neuköllns Bezirksbürgermeister zieht derweil ein positives Resümee. Gemeinsam mit Anwohner sei nach „besseren Lösungen gesucht“ worden, wie der Uferbereich für alle attraktiv werden könne. „Ich bin sehr zufrieden, dass nun ein gemeinsamer Weg gefunden wurde, wie die weiteren Baumaßnahmen aussehen werden“, erklärt Hikel.

Beteiligungsgremium fordert weiterhin Baustopp

Und erntet prompt Widerworte aus dem Beteiligungsgremium Sonnenallee: Mitnichten sei gemeinsam eine Lösung gefunden wurden, heißt es in einer Mitteilung der Anwohnerinitiative. Und: „Tatsächlich fordern wir weiterhin den Stopp der geplanten Rodungsmaßnahmen zwischen Weichselplatz und Wildenbruchpark und die Neuaufnahme des Planungsprozesses unter ökologischen und stadtklimatischen Gesichtspunkten nach den Richtlinien des Berliner Senats.“