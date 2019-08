Seit 50 Jahren betreiben Regina und Klaus Friedrich die Kneipe „Zum Stammtisch“ in Moabit. Eine Institution im Kiez.

Kiezleben In dieser Kneipe in Moabit ist die Gemütlichkeit zu Hause

Mitte.. Den Ehrentanz ließen sich Regina und Klaus Friedrich nicht nehmen. Gemeinsam drehten sich die beiden zur Feier des Tages mitten über die Kreuzung Wiclefstraße Ecke Bredowstraße in Moabit, begleitet von einem ganzen Orchester und rund 200 Stammgästen, alle nur gekommen für sie und ihr goldenes Jubiläum. Seit 1969 betreibt das Ehepaar die Kneipe „Zum Stammtisch“ in Moabit. Am 30. Juli 2019, genau 50 Jahre nach Eröffnung feierten die beiden ihr großes Jubiläum, das schnell zum Straßenfest geriet.